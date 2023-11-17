Объем инвестиций в АПК Липецкой области за пять лет превысил 165 млрд рублей

С 2019 года объем вложений в агропромышленный комплекс (АПК) Липецкой области составил более 165 млрд руб. Благодаря этому было создано более 4 тыс. рабочих мест. Общий объем производства сферы приближается к «рекордным» 500 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области.

Также в АПК региона реализуются проекты на сумму более 90 млрд руб. За первое полугодие 2023 года рост инвестиций в сельское хозяйство составил более 6%, в переработку — 8%. В целом вложения в АПК занимают 38% от общего объема поступлений в основной капитал области.

«Создаются новые предприятия, растут инвестиции — это дает рост экспорта. Мы не только входим в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, но еще и в 15 регионов-экспортеров. Прогнозная сумма экспорта продукции агропромышленного комплекса области приближается к $1 млрд. Несмотря на все введенные санкции и ограничения, наши аграрии отгружают продукцию в 84 страны мира»,— рассказал губернатор Игорь Артамонов.

По данным облправительства, за последние пять лет объемы произведенной и отгруженной продукции выросли на 76% и 87% соответственно. Зарплата на предприятиях региона — на 168%.

С 2019 года производство сахарной свеклы увеличилось на 26%, яблок — на 27%, картофеля — на 28%, зерновых и зернобобовых — на 36%, овощей открытого и закрытого грунта — на 50%, масличных — на 70%. По словам господина Артамонова,в этом году ожидаются рекордные урожаи яблок (около 80 тыс. т), масличных (около 1 млн т), сои (более 360 тыс. т). Также уже собрано 209 тыс. т картофеля, тогда как последние десять лет в регионе не собиралось более 200 тыс. т. Кроме того, за пять лет производство молока выросло на 11%, яиц — на 18%.

По словам главы региона, АПК планируется развивать в следующих направлениях: селекция в растениеводстве и животноводстве, производство семян, развитие агрокластера на базе ОЭЗ «Липецк» и создание наукоемких предприятий.

Алина Морозова

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