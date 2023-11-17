Жители Воронежа задолжали структуре ГК «Росводоканал» 614 млн рублей

Объем задолженности жителей Воронежа перед «РВК-Воронеж» составил 614 млн руб. Об этом сообщили в компании. Еще 100 млн руб. задолжали управляющие организации и товарищества собственников жилья, 98 млн руб. — юридические лица.

В «РВК-Воронеж» напомнили, что отключить услуги водоснабжения и водоотведения можно при отсутствии оплаты за два месяца потребления. «Кроме того, должники рискуют оказаться в списках граждан, которым запрещен выезд за пределы России, на основании судебных приказов у неплательщиков могут быть списаны денежные средства с банковских счетов или напрямую из Социального фонда РФ»,— добавили в компании.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года физлица задолжали воронежскому фонду капремонта 110 млн руб., юрлица — 22 млн руб.

Алина Морозова

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