Курские теплицы «Агропарк» попробуют продать за 1,6 млрд рублей

Конкурсный управляющий курского ООО «Тепличный комплекс "Агропарк"» Кристина Пономаренко объявила повторные торги по продаже актива. Теперь он оценивается в 1,59 млрд руб., тогда как раньше предприятие планировали продать за 1,78 млрд руб. Соответствующее официальное сообщение управляющий опубликовала в ЕФРСБ.

Торги в формате открытого электронного аукциона пройдут на платформе «Альфалот» 28 декабря. Заявки принимаются с 20 ноября по 25 декабря. Начальная цена аукциона — 1,59 млрд руб. Задаток — 10% от нее, шаг аукциона — 5%.

В сообщении о торгах заявляется, что претенденты на актив должны согласовывать осмотр имущества с управляющим «не менее чем за два рабочих дня» в связи с близостью предприятия к границе с Украиной. «"Агропарк" находится на территории с высоким риском террористической угрозы, а также угрозы для жизни и здоровья граждан в связи с близкой расположенностью к зоне проведения специальной военной операции»,— сказано в сообщении.

Предыдущие торги по продаже актива месяц назад были отменены. На принятии решения об отмене до этого дважды настояла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), заявившая о «нарушениях» в работе конкурсного управляющего. Ведомство так отреагировало на жалобу потенциального участника повторных торгов по продаже имущества «Агропарка» индивидуального предпринимателя Андрея Костикова (одновременно является инвестором, ранее вложившим в строительство этих теплиц 450 млн руб.).

Претензии стали следствием конфликта вокруг актива: его собственники, продолжающие бороться за теплицы, считают, что управляющий при поддержке Россельхозбанка (у него комплекс в залоге) создает условия для покупки объекта арендатором — агрохолдингом «Эко-культура». В банке это отрицают.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ-Черноземье» «ФАС не торгуется».

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте