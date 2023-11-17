Начальником погрануправления ФСБ по Курской области назначен Дмитрий Бобров
Дмитрий Бобров назначен начальником пограничного управления ФСБ по Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Дмитрий Бобров получил образование в ведомственном учебном заведении, прошел военную службу в разных регионах страны. В погрануправлении начинал служить курсантом.
«Учитывая послужной список и богатый опыт нового руководителя, уверен, что работа, организованная в региональном погрануправлении ФСБ, находится в надежных руках»,— сказал глава региона.
С марта 2015 года курским погрануправлением руководил Сергей Сундуков, который сменил на этой должности Владимира Костина.