Начальником погрануправления ФСБ по Курской области назначен Дмитрий Бобров

Дмитрий Бобров назначен начальником пограничного управления ФСБ по Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Дмитрий Бобров (в военной форме, слева) на совещании с губернатором Романом Старовойтом

Фото: из Telegram-канала Романа Старовойта

Дмитрий Бобров получил образование в ведомственном учебном заведении, прошел военную службу в разных регионах страны. В погрануправлении начинал служить курсантом.

«Учитывая послужной список и богатый опыт нового руководителя, уверен, что работа, организованная в региональном погрануправлении ФСБ, находится в надежных руках»,— сказал глава региона.

С марта 2015 года курским погрануправлением руководил Сергей Сундуков, который сменил на этой должности Владимира Костина.

Алина Морозова

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