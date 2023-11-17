В Курске членов ОПГ осудили за поставку некачественного мяса на 40 млн рублей
Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор пяти членам организованной группы, поставившей некачественное куриное мясо на сумму более 40 млн руб. в рамках госконтрактов ФГУП «Владимирское» ФСИН России (ликвидировано в марте 2022 года). Они получили от одного до четырех лет колонии общего режима со штрафами на общую сумму 5,3 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Судом установлено, что в рамках госконтрактов члены организованной группы закупили куриное мясо второго сорта, с помощью добавок по весу довели его до первой категории, соответствующей госконтрактам, и поставили в исправительные учреждения Курской, Тамбовской, Саратовской, Свердловской, Челябинской, Владимирской, Ивановской областей, Башкортостана и Коми.
Бывший замдиректора ФГУПа Павел Фицнер, который «осуществлял непосредственное руководство и обеспечение заключения контрактов с территориальными учреждениями УФСИН», признан виновным в четырех покушениях на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ) и в семи эпизодах такого преступления (ч.4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Ему назначено четыре года лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб. и запрещено в течение трех лет занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления.
Бывший замдиректора московского ООО «Редито» (ликвидировано в 2016 году) Павел Романов, заключавший контракты с ФГУП, Павел Жуков и Амурхан Аипов, которые обеспечивали непосредственный контроль на производстве, были признаны виновными в четырех попытках совершить мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в пяти эпизодах таких преступлений (ч.4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил Романова к трех годам лишения свободы и штрафу в размере 1,2 млн руб., а также запретил ему два года работать на госслужбе или в органах местного самоуправления. Жуков и Аипов получили по два года лишения свободы со штрафом 1 млн руб. каждому.
Индивидуальный предприниматель Макашарип Расулов, на площадке которого изготавливалась некачественная продукция, был признан виновным в одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК). Ему назначен год лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. руб.
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