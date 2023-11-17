Здания неудавшегося завода плит в Орле пытаются продать за 90 млн рублей

В индустриальном парке «Орел» в пригороде областного центра на продажу выставлен комплекс производственных зданий с земельными участками, где ранее планировалось разместить завод цементно-стружечных плит «Стемал». Соответствующее объявление опубликовано на площадке Сбербанка по продаже непрофильных активов и залогового имущества «Портал DA».

Активы оценен в 89,7 млн руб. Его продавцом на портале Сбербанка заявлен Россельхозбанк, который ранее кредитовал инвесторов «Стемала». В лот входят: помещение площадью 13,6 тыс. кв. м, склад пиломатериалов на 5,3 тыс. кв. м, земельный участок площадью 2,6 га, право аренды 0,7 земли и здания на 4,9 тыс. кв. м. Все активы заложены в Россельхозбанке.

Имущество продается единым лотом в рамках банкротства юрлица неудавшегося инвестпроекта ООО «Стемал». Напомним, арбитражный суд Орловской области признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за долга в 1,6 млрд руб. перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Здания неудавшегося завода продаются с условием, что в них еще год после сделки будут хранить оборудование «Стемала» — на площади «не более 2 тыс. кв. м».

Это имущество продают в рамках отдельной процедуры. Оборудование обанкротившегося «Стемала» в ноябре было в очередной раз выставлено на торги в формате публичного предложения. Его начальная стоимость составляет 389,8 млн руб.

Подробнее о банкротстве «Стемала» — в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Сергей Калашников

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