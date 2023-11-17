«Личный счет»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает, какие финансовые привилегии могут получить клиенты банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В мире бурно меняющихся тенденций кое-что остается стабильным — это интерес россиян к сервисам подписок. Мы уже не раз обращались к статистике, которая год от года демонстрирует: пользователям интересен этот продукт. И игроки рынка стремятся увлечь все большую долю аудитории.

В 2022-м рынок мультисервисных подписок вырос на четверть, следует из данных исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Общее количество подписчиков достигло 42 млн россиян. Центр стратегических разработок дает другие выкладки: по их подсчетам, сейчас пользуется платными подписками 13% россиян, но к 2025 году их станет больше 30%.

В 2022-м в топ-3 крупнейших подписочных сервисов, по данным J’son & Partners Consulting, входили «Яндекс», МТС и «Сбер». В этом году тройка лидеров не изменилась. Что помогает им наращивать аудиторию? В «Сбере» говорят, что это широкое предложение разных сервисов. В подписку интегрируют и финансовые продукты, отмечает директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Екатерина Звонова:

«Мы в последнее время заметили, что особый интерес представляют именно финансовые привилегии. У нас есть флагманская подписка "СберПрайм", она стоит 199 руб. Мы добавили такие привилегии, как бесплатный мобильный банк, расширенная программа лояльности, например, кешбэк 5% бонусами в кафе и ресторанах. А также клиент может переводить деньги или оплачивать услуги до 200 тыс. руб. абсолютно бесплатно. Цена осталась прежней, и клиент получает выгоду в среднем 2 тыс. руб. в месяц».

Популярность финансовых сервисов внутри подписок растет и зачастую дает ощутимую выгоду клиенту. Посмотрим, как тренд будет развиваться в будущем году.