Фундаменты трех строящихся школ демонтировали в Новосибирске

В Новосибирске строители трех школ, возводящихся по концессии, демонтировали фундаменты зданий. «Застройщик зашел на шесть школ одновременно и на трех школах почему-то изменил сам фундамент, начал делать его не по проекту. Было выдано предписание сразу, рекомендовано было остановить работы. Концессионер за свой счет демонтирует эти фундаменты», - сказал

начальник инспекции госстройнадзора региона Алексей Нечунаев (цитата по ТАСС).

Реализацией проекта строительства шести школ в Новосибирске в рамках 15-летнего концессионного соглашения занимается ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Общее число мест в школах – 6 тыс. Инвестиции в проект – 8,3 млрд руб.

Изначально срок сдачи проектов школ был намечен на декабрь 2022 года. Однако, в августе прошлого года минстрой региона сообщил, что инвестор «сорвал все сроки». Министр строительства региона Алексей Колмаков комментировал, что объекты будут сданы в 2024 году.

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Оксана Павлова