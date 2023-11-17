Себестоимость поездки в нижегородском метро в 2,3 раза превышает тариф на проезд

По итогам девяти месяцев 2023 года себестоимость одной поездки в нижегородском метро составила 80,05 руб., при действующем тарифе 35 руб. при оплате наличными и 30 руб. — при оплате по безналичному расчету. Об этом директор муниципального предприятия «Нижегородское метро» Олег Яушев сообщил на заседании комиссии по транспорту в городской думе 17 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, в 2023 году предприятие должно получить 775 млн руб., в том числе — 708 млн руб. от перевозки пассажиров при плане 655 млн руб. «Перевыполнение план на 53 млн руб. связано с увеличением пассажиропотока»,— уточнил Олег Яушев.

Он также сообщил, что расходы предприятия по итогам года составят 2,210 млрд руб., из них 2,18 млрд руб. — расходы на эксплуатацию подвижного состава.

По итогам 10 месяцев из городского бюджета предприятию было перечислено 1,029 млрд. руб. Также до конца года предприятие должно получить из областного бюджета 119 млн руб. за перевозку льготников.

Андрей Репин