В Уфе планируют реконструировать трамвайные пути за 20,6 млрд рублей

Правительство Башкирии и ООО «Группа Мовиста» заключили в Москве соглашение о сотрудничестве по развитию электротранспорта в республике, в частности, модернизации трамвайной системы Уфы, сообщает пресс-служба правительства. На первом этапе до 2026 года в реконструкцию 37,4 км трамвайных путей в южной части города планируется вложить 20,6 млрд руб. инвестиций за счет государственно-частного партнерства.

Планируется построить новую трамвайную линию по улице Ленина протяженностью 1,8 км для соединения улицы Революционной с бульваром Ибрагимова, новое трамвайное депо, реконструировать 10 тяговых подстанций, закупить 60 низкопольных односекционных трамваев.

На втором этапе власти планируют реконструировать пути в северной части города.

«Сокращение трамвайных линий и маршрутов, моральный и физический износ парка техники привели к тому, что сегодня на семи муниципальных маршрутах используются 50 вагонов. В прошлом году они перевезли порядка 7,8 млн пассажиров, что меньше значений 2021-го года на 200 тысяч пассажиров»,— констатировал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Трамвайные пути были демонтированы с проспекта Октября и тем самым разделены на северную и южную часть при экс-главе администрации Павле Качкаеве в 2004-2008 годах. В результате МУЭТ потерял большую часть выручки и снизил объем перевозок. С того времени обсуждались различные пути решения проблемы и неоднократно заявлялось о планах по модернизации транспортной системы, однако этот вопрос не сдвинулся с мертвой точки. В 2020 году МУЭТ стал банкротом, износ трамваев оценивается в 95%. В 2021 году правительство Башкирии подписывало соглашение по проекту модернизации трамвайной сети Уфы с московской компанией «Синара — городские транспортные решения Уфа», однако он не был реализован.

ООО «Группа Мовиста» зарегистрировано в Москве в июле 2020 года, реализует проекты в области автоматизации, контроля и управления пассажирскими перевозками. Владельцем является ООО «МПК», которое принадлежит московским ООО «Новые решения» (25%, учредителями являются предприниматели Кирилл Липа и Алексей Лебедев), ООО «Постулат» (25%, Дмитрий Комиссаров, Михаил Хромов и Наталия Петрова), еще по 20% у московских ООО «Виолан» и ООО «Элариум», 10% — у ООО «КТС». Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2022 году выручка равнялась 17,66 млн руб., убыток — 195,16 млн руб.

Майя Иванова

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