Финансировавший ИГ иностранец задержан в Приамурье

В Амурской области силовики задержали иностранца, который финансировал террористическую организацию, говорится в сообщении УФСБ по региону. По данным ведомства, иностранный гражданин проживал на территории региона, и его преступная деятельность была выявлена сотрудниками органов безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как стало известно «Ъ», речь идет об организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту финансирования террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По данной статье обвиняемому грозит срок от восьми до пятнадцати лет. Суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте.

Анна Яшина, Благовещенск