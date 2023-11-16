На Украине возбудили второе уголовное дело против Арестовича

Полиция Украины сообщила об открытии уголовного производства в отношении бывшего советника офиса президента страны Алексея Арестовича. По данным украинских СМИ, дело о ложном сообщении об уголовном правонарушении (ч.1. ст. 383 УК Украины) связано с его конфликтом с депутатом Верховной Рады от партии «Голос» Натальей Пипой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович

Фото: president.gov.ua

Нацполиция Украины в Telegram-канале сообщила, что уголовное производство началось «по факту обращения группы народных депутатов», поступившего в Шевченковское управление полиции. В нем говорилось, что гражданин Украины, чье имя полиция не приводит, подал ложное заявление в Государственное бюро расследований о преступлении, совершенном «народным депутатом».

«Украинская правда» и «УНИАН» уточнили, что дело возбуждено в отношении Алексея Арестовича. Позднее эту информацию подтвердила Наталья Пипа в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Cам господин Арестович ситуацию не комментировал.

2 июня Наталья Пипа, находясь во Львове, попросила уличного музыканта, исполнявшего песни Виктора Цоя, прекратить петь на русском языке. Тот в ответ ее оскорбил, из-за чего депутат обратилась в полицию. Позднее Алексей Арестович обратился в Госбюро расследований Украины, обвинив Наталью Пипу в «разжигании межнациональной розни». В октябре 29 народных депутатов обратились в полицию с коллективным заявлением, в котором обвинили господина Арестовича в ложном сообщении о правонарушении.

Это второе уголовное дело против Алексея Арестовича, возбужденное на Украине. Первое касается пропаганды культа насилия и жестокости, расовой нетерпимости и дискриминации. Поводом стал отрывок из его онлайн-лекции по психологии, в котором он называет женщин «существами», которых «хочется душить».

Лусине Баласян