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Инвесторов зовут к причалу

Нижегородская область попросила имущество для создания портовой ОЭЗ

Нижегородская область направит в правительство РФ заявку на создание портовой особой экономической зоны (ОЭЗ), ориентированной на экспорт зерна. Инвестиции в проект оцениваются в 16 млрд руб., треть этой суммы ляжет на регион в виде имущественных затрат. Для этого Росимущество попросили передать в областную собственность причальную инфраструктуру на Бору. Потенциальными инвесторами могут стать завод «Нижегородский теплоход» и предприятия Бора. В ОЭЗ не исключены налоговые льготы для аграриев.

Заместитель губернатора Андрей Саносян и директор корпорации развития Игорь Ищенко рассчитывают на создание портовой ОЭЗ

Заместитель губернатора Андрей Саносян и директор корпорации развития Игорь Ищенко рассчитывают на создание портовой ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заместитель губернатора Андрей Саносян и директор корпорации развития Игорь Ищенко рассчитывают на создание портовой ОЭЗ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Корпорация развития Нижегородской области совместно с облправительством подготовили заявку на создание портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) с зерновым терминалом на Бору. Ее планируют направить в Минэкономразвития РФ в первом полугодии 2024 года, сообщил «Ъ-Приволжье» заместитель губернатора Андрей Саносян. По его словам, проект создания территории с льготным режимом для бизнеса стоимостью 16 млрд руб. ориентирован преимущественно на экспорт зерна и сейчас проходит процедуру согласования на федеральном уровне.

В августе его презентовали министру экономического развития РФ Максиму Решетникову, а в октябре — первому вице-премьеру Андрею Белоусову на форуме «Региональный инвестиционный стандарт-2023».

Еще весной в областной корпорации планировали включить в территорию ОЭЗ три речных порта на Оке и Волге, но в итоге решили оставить только один. «Мы действительно остановились на одной локации. Мне кажется, и нас поддержали губернатор и правительство, что все-таки целевой фокус дает качество проекта, мы сэкономим на циклах его реализации. Потому что есть обязательства частных инвесторов, которых мы ищем для создания портовой зоны, и есть задачи, которые нужно будет решить за счет региона», — объяснил гендиректор АО Игорь Ищенко. Он добавил, что территория на Бору не потребует дополнительного дноуглубления и оборудована причальными стенками, на базе которых можно выстроить новую инфраструктуру.

Инвестором проекта власти видят завод «Нижегородский теплоход», который может вложиться в развитие затона и другие компании Борского района, связанные с рекой.

За счет создания портовой ОЭЗ планируется рост речных грузоперевозок до 4 млн т в год. Будущим резидентам обещают льготу в 2% по налогу на прибыль в течение десяти лет, нулевые ставки по НДС и таможенным пошлинам.

Предполагается, что треть затрат по созданию ОЭЗ понесет Нижегородская область в виде имущественного взноса и обеспечения территории инфраструктурой — это необходимое условие. Поскольку ни один инвестор не готов строить новые причальные стенки, а действующие находятся в федеральной собственности, их передадут региону, рассказал Андрей Саносян. По его словам, уже ведется соответствующая работа с Росимуществом по передаче объектов в областную собственность.

Планы по созданию портовой ОЭЗ во многом обусловлены тем, что Нижегородской области необходимо увеличить экспорт зерна, которое остается невостребованным после сбора больших урожаев и падения закупочных цен на него.

Как сообщал «Ъ-Приволжье» рекордный урожай 2023 года, составивший 2,17 млн т, обернулся для аграриев кризисом перепроизводства и убытками из-за невозможности продать большую часть собранного зерна. Общие потери в региональном минсельхозе оценивали в 10–12 млрд руб., отмечая, что цены на зерно разных производителей разнились в некоторых случаях вдвое.

В областном правительстве полагают, что на этом фоне посевные площади в ряде регионов сократятся, впоследствии внутренний и внешний спрос на зерно вырастет, а речные перевозки сократят расходы на его транспортировку и облегчат экспорт через морские порты. В связи с проектом ОЭЗ в правительстве рассчитывают и возможные льготы для проектов по переработке сельхозпродукции.

Роман Рыскаль

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