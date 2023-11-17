Убийство вывели с «Орбиты»

Суд вынес приговор четверым участникам жестокой расправы над криминальным авторитетом из Эвенкии Максимом Власецким, совершенной в 2006 году. Ее, по версии следствия, учинили четверо местных жителей, один из которых на момент описываемых событий был несовершеннолетним. Во время встречи, созванной для улаживания конфликта, злоумышленники напали на авторитета, погрузили в багажник машины и вывезли в безлюдное место, там они забили жертву битами и сожгли, обложив покрышками. Обвиняемым суд назначил от шести до 14 лет лишения свободы. Тело авторитета так и не было обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд рассмотрел уголовное дело об убийстве 17-летней давности криминального авторитета из Эвенкии. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края. По информации источников „Ъ-Сибирь“, Максим Власецкий, который к 25 годам трижды был судим за вымогательство, самоуправство и угрозу убийством, пропал осенью 2006 года, через несколько месяцев после освобождения. Заявление о его безвестном исчезновении в отдел полиции Туры (столица Эвенкии) подала его мать, искавшая сына.

Правоохранители провели комплекс мероприятий по розыску пропавшего и лиц, возможно причастных к его исчезновению, но результатов это не принесло. Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Распутать дело, попавшее в разряд «висяков», удалось в 2022 году. В кругу подозреваемых оказались четверо — родные братья Евгений и Сергей Транда, Сергей Линьков и Александр Воронков. Последнему на момент инкриминируемых событий было 17 лет.

В начале 2022 года следователи задержали трех подозреваемых. Последним в июле 2022 года был арестован Евгений Транда, находившийся в розыске. Его задержали в городе Рудный Казахстана и в декабре прошлого года по экстрадиционному запросу прокуратуры передали российским властям, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи смогли восстановить картину преступления. 1 сентября 2006 года Сергей Транда, Сергей Линьков и Александр Воронков сидели в автомашине «Волга», припаркованной у школы, когда к ним подошел авторитет. Между ними произошел конфликт из-за того, что троица побила знакомого Максима Власецкого. В ходе разбирательства оппоненты договорились продолжить разговор позднее.

По версии следствия, встретившись снова с авторитетом, злоумышленники напали на него, погрузили в багажник машины и отвезли на окраину поселка Тура, где расположена смотровая площадка, прозванная местными жителями «Орбита». Нападавшие, к которым присоединился Евгений Транда, стали поочередно наносить Максиму Власецкому удары деревянной битой по голове и телу. Потерявшего сознание потерпевшего отвезли в карьер, зарубили топором и сожгли в костре с автопокрышками. Тело авторитета так и не было обнаружено.

Первым перед судом предстал Сергей Линьков, который заключил соглашение о сотрудничестве. За убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ) ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Смягчающими вину обстоятельствами суд признал явку с повинной, активную помощь следствию в изобличении и уголовном преследовании других соучастников, раскаяние.

Братьям Сергею и Евгению Транда присудили соответственно 14 и восемь лет заключения. Александра Воронкова, который, говорится в деле, совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, по сумме всех смягчающих обстоятельств приговорили к шести годам колонии общего режима. С учетом позиции прокурора к ним не применены положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Константин Воронов