Кушать продано

В ресторанах Сибири растет посещаемость и средний чек. По итогам первых десяти месяцев 2023 года количество заказов в кафе и ресторанах крупных сибирских городов оказалось на 6% выше значений аналогичного периода 2022-го, средний чек при этом вырос на 8%, а выручка заведений общепита — на 15%. Эксперты считают, что на динамике сказалось снижение активности осенью прошлого года. Рестораторы в то же время говорят, что в условиях падения турпотока жители округа за положительными эмоциями обратились в рестораны и кафе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Сибири на 6% чаще оформляли заказы в ресторанах, барах и кафе с января по октябрь 2023 года, чем за тот же период 2022-го

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Жители Сибири на 6% чаще оформляли заказы в ресторанах, барах и кафе с января по октябрь 2023 года, чем за тот же период 2022-го

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Жители Сибири на 6% чаще оформляли заказы в ресторанах, барах и кафе с января по октябрь 2023 года, чем за тот же период 2022-го. Выручка заведений в крупных городах СФО при этом выросла на 15%, а средний чек — на 8%, подсчитали по запросу „Ъ-Сибирь“ в Focus Technologies.

В то же время в период с сентября по октябрь, на который традиционно приходятся пиковые недели посещаемости торговых центров и объектов ритейла, что связано с началом нового учебного года и бизнес-сезона, количество заказов увеличилось на 14%. Средний чек в это время оказался выше прошлогоднего сезона на 9%, а выручка — на 23%.

Новосибирскстат оценил оборот отрасли общественного питания с января по сентябрь в 37,2 млрд руб., что на 6,4% больше аналогичного периода прошлого года. В Красноярском крае оборот организаций общественного питания с января по сентябрь 2023-го составил 35,8 млрд руб., что на 7% больше, чем год назад, следует из данных статистики. В Иркутской области он вырос на 15% (до 24,3 млрд руб.). В Кузбассе оборот деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составил 13 млрд руб., что на 25% больше, чем годом ранее. В Томской области — 8,6 млрд руб., что на 18,9% больше, чем в 2022-м.

«На высокие показатели последних двух месяцев, помимо положительной динамики в текущем году, повлияло также общее снижение потребительской активности осенью прошлого года, вызванное в том числе очередным усилением политического и санкционного давления на экономику России, в такие периоды неопределенности потребители, как правило, сокращают расходы»,— прокомментировали в Focus Technologies. Рестораторы говорят, что рост посещаемости составляет 10%, при этом статистика отражает выход рынка из «серой» зоны и возросшую популярность безналичной оплаты.

По мнению независимого эксперта ресторанного рынка Максима Коротких, рост оборота и среднего чека в большей степени обусловлен увеличением цен в меню. С начала года в Новосибирске, по его данным, рестораторы проиндексировали стоимость блюд в среднем на 20%. «Средний чек растет только за счет вынужденного повышения цен на фоне увеличения себестоимости»,— говорит он. По оценке участников рынка, продуктовая инфляция превысила официальные 7%.

Впрочем, рестораторы связывают увеличение оборота организаций ресторанного рынка не только с общей инфляцией, но и растущей популярностью внутреннего туризма. «Мы отмечаем увеличение посещений ресторанов. Это происходит на фоне нехватки развлечений, когда в кино очень маленький выбор новинок, выезды за границу стали реже»,— считает совладелец красноярской ресторанной группы Berrywood Family («Тунгуска», «Бар Булгаков» и др.) Дмитрий Журкин.

Поход в ресторан остался одним из возможных форматов доступных видов досуга, считает основатель группы «Рестораны Дениса Иванова» Денис Иванов (Новосибирск). «Невозможность путешествовать за границу, различные барьеры оставляют аудиторию в стране, люди охотно путешествуют по России, растет гастрономический туризм. Кроме того, активизировался деловой туризм, который был в нокауте еще с начала пандемии. А посещение ресторана — обычная часть деловой программы»,— говорит господин Иванов. По его данным, в среднем посещаемость ресторанов в Сибири выросла на 15%. При этом большими темпами растут демократичные форматы меню. В среднем размер чека в октябре 2023 года увеличился на 18–20%, отмечает ресторатор.

По оценке президента федерации рестораторов и отельеров Сибири — владельца группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских Владимира Бурковского, по итогам 2023 года оборот рынка общественного питания Сибири также покажет рост. Он будет обеспечен не увеличением числа посетителей, а стоимостью меню. «Рестораны сегодня переживают не лучшее время, экономика не позволяет наращивать обороты. Себестоимость за последнее время сильно увеличилась, и этот процесс продолжается. До конца года цены снова поднимутся. В этой ситуации мы увидим рост числа заведений демократичного сегмента»,— полагает господин Бурковский.

Лолита Белова