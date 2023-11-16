Законопроект о доступе силовиков к базам данных прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает предоставление доступа силовым ведомствам к государственным, муниципальным и другим информсистемам, в которых содержатся данные о ведомственной принадлежности их сотрудников. В том числе для «изменения, обезличивания или удаления» этих данных. Речь идет о сотрудниках Министерства обороны, ФСБ и ФСО, Министерства внутренних дел и служб внешней разведки, а также судей. Текущая версия законопроекта была разработана комитетом Госдумы по информполитике, IT и связи и внесена в Госдуму 3 августа. Проект предполагает внесение поправок в ряд федеральных законов («О ФСБ», «О государственной защите судей…», «О полиции» и так далее).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На заседании комитета Госдумы по информполитике 10 ноября, где в том числе было рекомендовано рассмотреть законопроект в первом чтении, уточнялось, что инициатива важна в условиях возросшей опасности для «защищаемого круга лиц», а также из-за проблемы с безопасным хранением персональных данных. Председатель комитета Александр Хинштейн отмечал, что категория таких лиц «не статичная»: на службу может поступить новый сотрудник, при этом информация о нем уже может находиться в различных базах данных. «Соответственно, информация о нем должна как минимум подлежать переосмыслению»,— объяснял он.

Проблема защищенности отдельных категорий госслужащих, а также иных защищаемых лиц, безусловно, есть, считает руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. При этом ранее нормативной базы, регулирующей оборот подобных данных, не было, однако, говорит он, с началом конфликта на Украине ситуация обострилась, что и подтолкнуло государство изменить законодательство.

Однако участники рынка раскритиковали законопроект еще на стадии внесения, объясняя это рисками для бизнеса. Прямой доступ силовых структур к информационным системам, который планирует ввести правительство ради защиты «значимых персональных данных», нарушит их целостность и создаст для бизнеса угрозу нарушения других законов, опасались в Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон» и другие).

Реализация законопроекта повлечет затраты бюджетов и операторов персональных данных на реализацию мер защиты информации, в том числе на реализацию криптографической защиты в каналах связи при взаимодействии операторов данных с органами обороны и правопорядка, считают в Институте исследования интернета (независимая консалтингово-аналитическая структура, ИИИ). С учетом наличия в России более 6 млн. операторов персональных данных, как государственных, так и частных, потребуются существенные затраты на закупку, развертывание и эксплуатацию средств криптографической защиты, указывают в ИИИ.

По мнению Игоря Бедерова, усиление контроля за данными граждан может увеличить коррупцию, повысить административные барьеры и иные злоупотребления. «Бизнес при этом не развивается»,— указывает эксперт. Позиция государства касаемо доступа силовиков к информационным системам частных компаний, по мнению господина Бедерова, должна строиться на принципах взаимного уважения и сотрудничества.

Татьяна Исакова