«В регионах ЮФО фиксируется рост деловой активности»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Владимира Устинова Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента Российской Федерации в ЮФО Владимира Устинова

Guide: Как вы оцениваете инвестиционную активность в Южном федеральном округе? Влияют ли на интерес инвесторов к проектам на юге России введенные против нашей страны санкции?

Владимир Устинов: Должен отметить положительную по итогам 2022 года динамику привлечения инвестиций в ЮФО. Объем капитальных вложений в экономику регионов федерального округа за прошлый год составил 1,8 трлн руб., что на 3,7% больше, чем за 2021 год. По итогам первого полугодия 2023 года в целом по округу объем инвестиций составил 844 млрд руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 22%.

Цифры говорят сами за себя. В регионах округа и в прошлом, и в текущем году фиксируется рост деловой и инвестиционной активности. Продолжается реализация объемных стратегически значимых проектов. Можно привести множество примеров. Так, в Краснодарском крае реализуется инвестиционный проект «Строительство универсального перегрузочного комплекса» (Новороссийский морской торговый порт), в Республике Адыгея осуществляется строительство всесезонного горного экокурорта «Лаго-Наки», в Волгоградской области возводится сталелитейный комплекс по производству высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката, в Ростовской области создается комплекс глубокой переработки нефтяного сырья и средних дистиллятов и осуществляется строительство нового тракторного завода.

Реализуются инвестпроекты с участием иностранного капитала. К примеру, в Астраханской области на территории особой экономической зоны иранская компания реализует проект по созданию технологичного производства бытовой химии. На территории Краснодарского края реализуются инвестиционные проекты по строительству производственно-складского комплекса для предприятий геотехнической отрасли (европейский инвестор), строительству завода по производству лифтового оборудования (Корея), строительству мукомольного комбината (Турция) и загородного гостиничного комплекса «Красная Поляна» (Беларусь).

По ряду проектов существуют определенные проблемы, связанные в том числе с введением в отношении нашей страны международных санкций. Это касается поставок импортного оборудования, приостановки действия кредитных линий, нарушения и удорожания логистических цепочек поставки оборудования и материалов. Но в целом на общую ситуацию это не влияет. По решению данных проблем ведется работа федеральными и региональными органами власти и государственными институтами развития. В частности, осуществляется содействие инвесторам в подборе новых источников финансирования, поиске аналогичного оборудования, новых рынков сбыта продукции и субсидирование ее перевозки.

G: Для увеличения объема привлекаемых в экономику инвестиций необходимо создавать для инвесторов благоприятные условия в регионах. Как вы оцениваете предпринимаемые в этом направлении усилия органов власти на юге России?

В. У.: Одним из наиболее объективных инструментов оценки является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Его результаты свидетельствуют о позитивной динамике в 2023 году в большинстве регионов Южного федерального округа.

Так, Республика Калмыкия поднялась с 22-го места в рейтинге 2022 года на 21-е в текущем году, Краснодарский край переместился с 8-го на 5-е, Волгоградская область — с 20-го на 17-е, Ростовская область — с 16-го на 12-е, Севастополь — с 14-го на 12-е.

В то же время ухудшили свои позиции в рейтинге по сравнению с результатами 2022 года Республика Адыгея (переместилась с 13-го на 16-е место), Республика Крым (с 7-го на 8-е), Астраханская область (с 13-го на 20-е). Руководству этих регионов, как говорят, «есть над чем работать».

G: Какие конкретные меры по формированию благоприятного инвестиционного климата принимаются в регионах нашего округа?

В. У.: В целях снижения административных барьеров и улучшения делового климата в регионах округа продолжается реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Ведется работа по обеспечению «Регионального инвестиционного стандарта». Приняты инвестиционные декларации, которые гарантируют приоритетность инвестиционной деятельности, информируют о целях инвестиционного развития, ключевых характеристиках, инвестиционных обязательствах и инвестиционной команде. Сформированы региональные инвестиционные комитеты в целях создания благоприятного инвестиционного климата и обеспечения стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. Созданы агентства развития, которые являются специальными организациями поддержки и сопровождения инвестиционных проектов в формате «одного окна».

В соответствии со сводом инвестиционных правил разработаны и утверждены алгоритмы действий субъекта инвестиционной деятельности, планирующего реализацию инвестпроекта, в целях сокращения времени для получения разрешительной документации по подключению объектов к системам водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электрическим сетям.

Для повышения инвестиционной активности и обеспечения свободного доступа инвесторов к информации на региональных инвестиционных порталах размещены инвестиционные карты регионов, которые представляют собой электронный ресурс, включающий сведения о перспективных планах пространственного развития, реализуемых и планируемых к реализации проектах, инвестиционных площадках, ресурсной базе и объектах инфраструктуры.

Члены региональных инвестиционных команд проходят обучение по образовательной программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Отдельные регионы принимают дополнительные меры. Например, в Краснодарском крае в дополнение к Инвестиционной карте для удобства предпринимателей разработан интерактивный каталог инвестиционных предложений Кубани — электронный сервис, позволяющий систематизировать и представить наглядно совокупность информации о наиболее привлекательных инвестиционных площадках и проектах региона.

G: Какая поддержка оказывается инвесторам в субъектах Южного федерального округа?

В. У.: Организационная поддержка инвестиционной деятельности оказывается в виде сопровождения инвестпроектов в целях снижения административных барьеров и унификации процедуры взаимодействия инвесторов с органами госвласти и местного самоуправления, а также иными организациями. Кроме того, предоставляется методическая и консультационная помощь, информационное содействие.

Государственная поддержка субъектов инвестиционной деятельности в основном осуществляется в форме налоговых льгот, инвестиционного налогового кредита, инфраструктурных субсидий, субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, снижения ставки арендной платы за пользование земельными участками и другими объектами недвижимости субъектами инвестиционной деятельности.

Если говорить об объеме поддержки, то, например, в Краснодарском крае в 2020 году он превысил 25 млрд руб. (было предусмотрено 50 мер), по итогам прошлого года — 36 млрд руб. (125 мер).

G: Какая инфраструктура работает и создается в округе для поддержки предпринимательской или инвестиционной инициативы?

В. У.: В целях формирования механизмов удовлетворения спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса, улучшения условий для создания конкурентоспособных промышленных производств, в регионах Южного федерального округа продолжается создание и функционирование промышленных площадок, индустриальных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров кластерного развития, особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Так, в Республике Адыгея ведется строительство промышленной зоны площадью более 194 га. Автономным учреждением «Республиканский бизнес-инкубатор» осуществляется оказание имущественной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства.

На территориях Крыма и Севастополя функционирует свободная экономическая зона. В Крыму в ней зарегистрировано 1155 участников, которыми реализуется более 1200 проектов.

В Краснодарском крае действуют шесть индустриальных (промышленных) парков, на территории которых размещены промышленные производства 40 резидентов. В стадии строительства находятся четыре индустриальных парка.

На территории Астраханской области в особой экономической зоне «Лотос» зарегистрировано 14 резидентов, объем заявленных инвестиций которых составляет порядка 27 млрд руб. В Волгограде создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Химпром», планируется реализация инвестиционных проектов с совокупным размером инвестиций более 91 млрд руб.

Ликвидация инфраструктурных ограничений для работы инвесторов предусмотрена в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования которых являются кредиты из федерального бюджета. Например, в целях создания условий для работы инвесторов в Калмыкии реализуется инфраструктурный проект с использованием средств ИБК на общую сумму 545 млн руб. на период 2022–2024 годов для последующей реализации комплексной застройки микрорайона Молодежный в Элисте. За счет средств ИБК планируется строительство дорожной инфраструктуры, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, приобретение общественного транспорта, обустройство парковой зоны.

G: Имеются ли в округе примеры государственно-частного партнерства (ГЧП)?

В. У.: В регионах Южного федерального округа реализуются концессионные соглашения, в рамках реализации проектов государственно-частного партнерства ведется работа с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Например, на территории Республики Крым реализуется 15 концессионных соглашений, в основном в ЖКХ. Общий объем инвестиций составляет 2,5 млрд руб. В Краснодарском крае на принципах государственно-частного партнерства реализуется 68 инвестиционных проектов, из них 39 концессионных соглашений в коммунальной, социальной и транспортной сферах с общим объемом инвестиций более 58 млрд руб. На территории Волгоградской области действует 12 проектов в сфере ГЧП, совокупный объем планируемых инвестиций по указанным проектам составляет более 103 млрд руб.

G: Что в регионах делается для улучшения взаимодействия органов власти и инвесторов, повышения доступности необходимых государственных услуг и поддержки?

В. У.: В целях стимулирования инвестиционной активности, установления конструктивного диалога между органами власти и бизнеса, привлечения инвестиций в экономику в регионах Южного федерального округа действуют коллегиальные органы (советы) по улучшению инвестиционного климата. Например, в Краснодарском крае действуют Консультативный совет по иностранным инвестициям при губернаторе и Комиссия по улучшению инвестиционного климата. Работает межведомственный штаб по оперативному содействию инвесторам, который обеспечивает коммуникацию между ними, структурами власти и прочими участниками процесса, оказывает содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации проекта в земельно-градостроительной сфере, получении техусловий на технологическое присоединение к инженерным сетям, а также содействует синхронизации программ развития инфраструктурных монополий с учетом потребностей инвесторов.

В целях привлечения предпринимательского сообщества к решению вопросов, касающихся улучшения делового климата и привлечения инвестиций, в регионах округа представители объединений предпринимателей, таких как «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, ТПП включены в составы постоянно действующих советов, комиссий и рабочих групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди стратегически значимых проектов — строительство универсального перегрузочного комплекса в Новороссийском морском торговом порту

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Среди стратегически значимых проектов — строительство универсального перегрузочного комплекса в Новороссийском морском торговом порту

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

G: Как субъекты Российской Федерации взаимодействуют между собой в экономической сфере?

В. У.: Соглашения о сотрудничестве заключены Республикой Адыгея с девятью субъектами Российской Федерации, Республикой Калмыкия — с 34, Республикой Крым — с 62, Краснодарским краем — с 35, Астраханской областью — с 33, Волгоградской областью — с 38, Ростовской областью — с 63, Севастополем — с 39. В рамках реализации соглашений осуществляется обмен информационными материалами об экспортном и инвестиционном потенциале регионов, о функционировании свободных экономических зон, о запланированных международных и межрегиональных выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях, содействие участию в них заинтересованных хозяйствующих субъектов.

В научно-технической сфере межрегиональное сотрудничество реализуется посредством взаимодействия научно-образовательных центров, которое направлено на формирование возможностей для исследований и создание разработок мирового уровня, получение новых конкурентоспособных технологий, продуктов и их коммерциализацию, подготовку кадров для решения масштабных научно-технологических задач в интересах развития отраслей науки и технологий по приоритетам научно-технологического развития России.

Имеется немало межрегиональных проектов на транспорте, в энергетике, туризме. Например, в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Астраханской областью и другими приволжскими регионами реализуется проект круизного маршрута по городам, расположенным вдоль Волги, «Вся Волга — от истока до Каспия». Кроме того, продолжается разработка программы комплексного развития волжских регионов «Великий Волжский путь». Идея программы заключается в закреплении за регионами статуса единой геостратегической территории и объединении усилий для обеспечения интересов экономической и национальной безопасности Российской Федерации за счет выравнивания диспропорций между регионами и консолидации ресурсов.

G: Каким вопросам нужно уделить внимание, возможно на законодательном уровне, чтобы повысить инвестиционную активность?

В. У.: Инвестиционная сфера в нормативном и организационном плане достаточно урегулирована. Но нет предела совершенству. В процессе развития всегда имеются предложения по повышению эффективности работы, в том числе с инвесторами. Например, в этом году специалисты отмечали сложность получения разрешительной документации на новое промышленное строительство, которое осуществляется в рамках реализации инвестиционных проектов. Дело в том, что при внесении изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями Градкодекса РФ требуется повторная государственная экологическая экспертиза, а это приводит к увеличению затрат и сроков строительства. В этой связи для стимулирования инвестиционной деятельности нашими регионами предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты в части упрощения механизма получения разрешительной документации на новое промышленное строительство путем исключения избыточного регулирования и избыточных требований.

Мы анализируем все поступающие нам предложения, обобщаем и информируем о них правительство России и Совет безопасности РФ.

G: На что вы ориентируете руководителей регионов округа в их работе на перспективу в инвестиционной сфере?

В. У.: Глава нашего государства летом этого года в выступлении на открытии Санкт-Петербургского экономического форума поставил задачи перехода России к новому этапу экономического развития — экономике предложения, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует. Такая экономика предполагает масштабное наращивание производительных сил, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей.

Среди важнейших целей развития экономики предложения он отметил расширение предпринимательской активности и обеспечение роста инвестиций. Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Также нужно добиться увеличения притока инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции.

Над решением вот этих задач будем совместно работать.

Беседовал Дмитрий Михеенко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram