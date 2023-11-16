Арестованный Виктор Кудряшов назвал уголовное дело сфабрикованным

Арестованный бывший первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов при выходе под конвоем из зала судебного заседания назвал уголовное дело против себя «сфабрикованным». Как следует из слов Виктора Кудряшова, он планирует обжаловать арест.

Октябрьский районный суд арестовал Виктора Кудряшова на 1 месяц и 30 суток, до 12 января. Чиновник был задержан 14 ноября. Незадолго до этого Виктор Кудряшов объявил об отставке.

По словам следователя, уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено 13 ноября. Согласно версии следствия, с 2022 года по 2023 год Виктор Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в ОПГ, в интересах компании «Волгатрансстрой» подписал документы по строительству станции «Театральная», после этого состоялся фиктивный аукцион. Победителем стала компания, связанная с «Волгатрансстроем». Так якобы была создана видимость эффективной работы по использованию средств инфраструктурного кредита.

Евгений Чернов