«Малоземельных фермеров спасет только кооперация»

Полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух — о роли фермерства в сельскохозяйственном бизнесе региона, проблемах и преимуществах малых форм хозяйствования и необходимости развития коопераций для противостояния экономическим вызовам



GUIDE: Как сегодня развивается фермерский сегмент сельскохозяйственного бизнеса на Кубани? Какие можно выделить тренды на фермерском рынке?

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕГКОДУХ: Фермерский бизнес в Краснодарском крае развивается динамично, как и в прошлые годы. Фермеры в регионе выращивают хлеб, занимаются животноводством, садоводством, растениеводством и в целом движутся в динамике отрасли. Но есть существенные отличия в итоговых показателях. Как было объявлено в сентябре этого года на краевом Празднике урожая, практически по всем сельскохозяйственным культурам урожайность фермерских хозяйств оказалась выше, чем в среднем по краю, а также по крупным хозяйствам. Например, есть фермерские хозяйства, которые показали урожайность пшеницы — 94 центнера с гектара (ц/га) при среднекраевом показателе этого года 62,5 ц/га, а среднем по стране — 52,4 ц/га. Так что фермеры в этом плане наглядно демонстрируют свою продуктивность и выглядят по ряду показателей гораздо лучше, чем крупный сегмент сельскохозяйственного бизнеса.

G: Как на фермерах юга России сказались международные санкции и экспортные ограничения?

В. Л.: Сказались абсолютно так же, как на всей отрасли. В фермерском сегменте в первую очередь это касается определенных моментов, связанных с приобретением техники, но аграрии просто перенаправили свой взгляд на других производителей, сохранивших присутствие на российском рынке. То же самое касается и запчастей, и ГСМ, и всего прочего.

G: Минсельхоз России инициировал полугодовое ограничение на экспорт твердых сортов пшеницы с декабря текущего года по май 2024-го. Как, по-вашему, это скажется на кубанских фермерах и в целом на отрасли?

В. Л.: Абсолютно никак не скажется. Всего Краснодарский край выращивает твердые сорта пшеницы в объеме приблизительно 10 тыс. тонн. Это совершенно незначительная доля рынка на Кубани в силу того, что у нас прекрасно растут другие культуры. Данное ограничение, скорее, затронет среднюю полосу России и Сибирь.

Твердые сорта — это пшеница с улучшенными показателями, она используется в макаронной промышленности, в кондитерском деле. Ограничение на ее экспорт было продиктовано стремлением защитить российский рынок. Спекулятивное желание экспортеров подороже продать нашу продукцию за рубеж, в свою очередь, спровоцировано общим ухудшением качества зерна в мире. По данным Росстата, в этом году мы увлеклись и продали в два с половиной раза больше этой культуры, чем продавали раньше. Именно поэтому министерство высказало свои опасения и предложило оставить данную продукцию на внутреннем рынке.

G: Какие проблемы есть сегодня у производителей пшеницы и как они решаются? Участники рынка говорят о серьезном снижении маржинальности в этом сегменте сельскохозяйственного бизнеса.

В. Л.: Стоимость третьего класса зерна составляет порядка 13,5–14 руб. за 1 кг. Себестоимость производства — в районе 10 руб. В любом случае фермер продает свое зерно выше себестоимости. Конечно, наценка на зерно уже не такая, какая она была в прошлые годы. Раньше при себестоимости 7–8 руб. за 1 кг можно было реализовать пшеницу по 15–16 руб. Сегодня себестоимость немного подросла, а цена реализации снизилась, и это связано в первую очередь с увеличением пошлин, которые порой доходят до 5 руб. Уже напрашивается необходимость реагирования федеральных ведомств, поскольку пошлина находится в рублевой зоне, а курс доллара существенно вырос, поэтому многие аграрии просят поднять точку отсечения пошлины до 17–19 руб.

G: Какой сегодня наиболее выгодный вид бизнеса для фермеров на Кубани? Какой самый распространенный и почему?

В. Л.: Самый распространенный вид деятельности фермерских хозяйств на Кубани — традиционное растениеводство. Неплохо себя показывает в нынешних экономических и политических условиях животноводство, особенно мясное. Этому в том числе способствуют меры господдержки. Кроме того, всегда было выгодно не продавать свою продукцию сырьем, а реализовывать ее в переработанном виде. Переработанное зерно стоит дороже, его проще продать, и, кстати, мука пошлинами не облагается.

В целом нашему сельскохозяйственному комплексу необходимо возрождать переработку. Все новое — это хорошо забытое старое. В определенное время мы отвлеклись от переработки, потому что сырьевая часть бизнеса давала неплохую экономику в хозяйствах, но сегодня мы опять возвращаемся к моменту приблизительно 1995 года, когда зерно имело цену ниже, чем бы этого хотелось, поэтому строились цеха по переработке пшеницы, мельницы, маслоцехи и так далее.

G: Какие основные проблемы фермерства на юге России?

В. Л.: Самый главный вопрос, который беспокоит фермеров,— земельный. Кроме того, есть много вопросов, касающихся господдержки, поскольку сегодня без нее выживать малым формам хозяйствования гораздо труднее, чем раньше.

Что касается земельного вопроса, то речь идет о землях сельхозназначения, находящихся в общедолевой собственности. На Кубани порядка 70% всех сельхозземель — так называемая паевая земля. Время идет, договоры аренды земельных участков заканчиваются, подходит время собраний, и всякого рода дельцы пытаются этому помешать. Фермеры, в свою очередь, хотят, чтобы им не мешали работать, поскольку деньги, вложенные в развитие хозяйств, немаленькие, приобретена дорогая современная техника.

G: Почему государство должно поддерживать фермерство и в чем перспектива малых форм хозяйствования?

В. Л.: Как я уже говорил, урожайность культур у фермеров будет повыше, чем у крупных хозяйств, соответственно, технологично фермеры очень неплохо набрали обороты. А кроме того, всегда было так, что малый бизнес более активен и восприимчив к изменениям рынка. Меняется конъюнктура, и фермеры, видя, что определенные культуры теряют доходность, ищут новые ниши и сеют новые, гораздо более прибыльные культуры. Это и гречиха, и нут, и чечевица. Кто-то идет в животноводство. А государству это, в свою очередь, удобно, потому что не нужно реагировать на каждое изменение рынка, разворачивая в нужную сторону машины больших хозяйств. Потому что пока крупные холдинги отреагируют на то или иное изменение, фермер давно уже посеял и осваивает новую стезю на сельскохозяйственном рынке.

Сегодня внимание малым формам хозяйствования уделяется государством немалое, но нам бы хотелось еще больше участия федерального центра в части развития коопераций. Иными словами, нужна помощь и ресурсами, и законодательством.

На Кубани, согласно данным Росстата, 13,2 тыс. фермерских хозяйств. Средний земельный надел на одно хозяйство — 80 га. Но если мы исключим хозяйства, у которых наделы 500 га и выше, то получим, что оставшиеся примерно 12,5 тыс. фермеров довольствуются земельными наделами размерами в среднем по 40 га. Таким образом, у нас на Кубани фермеры малоземельные, и им сложно становится выживать в моменте, когда растет себестоимость производимой ими продукции. Нужно искать технологии, которые снижают эту себестоимость, а они дорогие. Мне кажется, малоземельных фермеров спасет только кооперация. Кооперативы могут быть по различным признакам: по сбыту продукции, по закупке семян или средств защиты растений и так далее. Но объединяться нужно, чтобы становиться более устойчивыми к давлению на рынке. А давление есть со стороны наших партнеров, производящих удобрения, средства защиты растений, топливо и так далее.

На Празднике урожая и на Съезде фермеров губернатор четко сказал, что краевые власти готовы помогать строить перерабатывающие заводы, но это должны быть кооперативные предприятия. И такая практика в нашей стране уже была в ее советский период. Например, вся переработка семечки в масло в районах Кубани была результатом объединения хозяйств. Тогда колхозы объединялись и строили молзаводы, маслозаводы, фермы и прочее. И вот теперь мы опять пришли к этой необходимости.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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