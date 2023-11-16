В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о попытке фальсификации итогов голосования

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по признакам фальсификации избирательных документов и покушении на фальсификацию итогов голосования на выборах депутатов регионального заксобрания, состоявшихся в сентябре этого года (ч.1 ст. 142, ч.3 ст. 30, ст. 142.1 УК РФ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Куринный. Само ведомство пока на официальном сайте о возбуждении уголовного дела не сообщало.

Речь идет о попытке фальсификации итогов голосования на участке №2008 в Новомалыклинском районе, о которой заявил в день выборов кандидат в депутаты Новомалыклинского сельсовета от КПРФ Сергей Крючков, обративший внимание на массовое надомное голосование. Выехав по соответствующим адресам, он зафиксировал семь случаев, когда люди по этим адресам не проживали. Причем, как выяснилось, «проголосовавшая» хозяйка одного из домов уже два года как умерла. По словам Сергея Крючкова, это только те адреса, которые он успел проверить, «в реальности же фальшивых голосований могло быть намного больше». Облизбирком рекомендовал окружной избирательной комиссии аннулировать сейф-пакет этого дня голосования (всего было аннулировано 137 бюллетеней). Председатель облизбиркома заявлял, что по этому факту должно быть возбуждено уголовное дело.

Однако, как отмечает господин Куринный, трижды представители КПРФ получали официальные отказы в возбуждении уголовного дела, «а ряд провластных СМИ даже пытались представить голосование за отсутствующих лиц, как недоразумение или провокацию».

В СУ СКР информацию депутата по возбуждению уголовного дела не опровергают,

однако сообщать по нему какую-либо информацию отказываются. Между тем источник, близкий к правоохранительным органам, пояснил «Ъ», что материалы по уголовному делу поступили в СУ СКР от УМВД, проводившего проверку, только восьмого ноября, а само уголовное дело возбуждено 15 ноября. Все предыдущие отказы в возбуждении уголовного дела были приняты полицией. Пока, по словам собеседника, «ни обвиняемых, ни даже подозреваемых нет».

Сергей Титов, Ульяновск