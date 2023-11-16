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Коммерсантъ FM
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Минимальная пенсия в 2024 году

14 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году. Как проиндексируют пенсию — в справке «Ъ».

Как рассчитывается пенсия

Узнать размер своей пенсии можно с помощью специальной формулы.

Размер фиксированной страховой выплаты в 2023 году составляет 7567,33 руб., а стоимость одной единицы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 123,76 руб.

ИПК — это сумма всех пенсионных баллов, накопленных за время трудовой деятельности. Он зависит от размера налоговых отчислений, выплачиваемых работодателем.

Как накапливаются пенсионные баллы

Пенсионные баллы начисляются за каждый год работы. Дополнительные баллы можно получить за каждый год ухода за ребенком:

  • 1,8 балла за первого ребенка;
  • 3,6 балла — за второго;
  • 5,4 балла за третьего и всех последующих.

Максимальный срок ухода за детьми, при котором будут начисляться пенсионные баллы, составляет шесть лет.

По 1,8 балла начисляют за:

  • срочную службу в армии;
  • уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым старше 80 лет;
  • переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой туда, где нельзя трудоустроиться;
  • жизнь за границей с супругой или супругом, работающим в дипмиссиях и российских консульствах.

За год можно максимально получить 10 пенсионных баллов.

Кто может получать страховую пенсию

Минимальную пенсию по старости могут получать как неработающие пенсионеры, так и те, кто продолжает трудиться. В 2024 году женщины смогут выйти на пенсию с 58 лет, а мужчины — с 64 лет. Представителям обоих полов для этого понадобится иметь 15 лет трудового стажа. Кроме того, ИПК гражданина должен быть не меньше 28,2 балла.

Минимальный размер страховой пенсии

Однако размер страховой пенсии не может быть меньше общероссийского прожиточного минимума. В 2023 году для пенсионеров его размер составляет 12 363 руб. При этом каждый регион самостоятельно устанавливает свой прожиточный минимум. Он может быть как выше, так и ниже базового. Если размер пенсии будет меньше общероссийского прожиточного минимума, разница будет добавлена из федерального бюджета. Если региональный прожиточный минимум больше базового, то выплата будет компенсирована до его значения.

Как изменится размер пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года пенсию проиндексируют на 7,5%. Этот показатель соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии изменится с 7567,33 руб. до 8134,88 руб. Стоимость одного пенсионного балла увеличится со 123,76 руб. до 133,05 руб. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличится размер прожиточного минимума. Он составит 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 руб., для детей — 14 989 руб.

Размер пенсии в 2024 году

Средний размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 руб., заявили в Министерстве труда. Максимальных значений она достигнет на Чукотке, в Ненецком АО и Камчатском крае. В этих регионах установлены максимальные прожиточные минимумы для пенсионеров: 34 239 руб., 23 985 руб. и 23 692 руб. соответственно. В 59 регионах России прожиточный минимум для пенсионеров меньше федерального. Наименьший прожиточный минимум для пенсионеров будет установлен в Белгородской и Саратовской областях — 11 019 руб. В Москве он будет равен 16 964 руб., в Санкт-Петербурге — 14 037 руб.

Василий Кузнецов

Прожиточный минимум для пенсионеров с 2024 года

Регион Сумма (руб.)
Чукотский АО 34239
Ненецкий АО 23985
Камчатский край 23692
Магаданская область 22826
Мурманская область 20995
Республика Саха (Якутия) 19809
Ямало-Ненецкий АО 18714
Сахалинская область 17841
Ханты-Мансийский АО 17629
Еврейская АО 17359
Хабаровский край 17146
Москва 16964
Республика Карелия 15989
Республика Коми 15961
Приморский край 15815
Московская область 15735
Забайкальский край 15549
Амурская область 15328
Архангельская область 15218
Красноярский край 14752
Республика Бурятия 14299
Республика Кабардино-Балкария 14220
Санкт-Петербург 14037
Иркутская область 13905
Ленинградская область 13775
Калининградская область 13689
Севастополь 13555
Вологодская область 13423
Республика Тыва 13423
Республика Хакасия 13381
Новосибирская область 13173
Тульская область 13118
Тюменская область 13118
Новгородская область 13024
Псковская область 12987
Свердловская область 12987
Томская область 12951
Запорожская область 12891
Херсонская область 12891
Смоленская область 12856
Ярославская область 12856
Астраханская область 12725
Владимирская область 12725
Республика Крым 12725
Тверская область 12725
Алтайский край 12608
Калужская область 12594
Краснодарский край 12594
Республика Калмыкия 12594
Чеченская Республика 12594
Республика Башкортостан 12530
Донецкая народная республика 12492
Ивановская область 12492
Луганская народная республика 12492
Курганская область 12332
Нижегородская область 12332
Республика Алтай 12332
Республика Ингушетия 12332
Ростовская область 12332
Самарская область 12332
Брянская область 12328
Челябинская область 12280
Тамбовская область 12234
Пермский край 12227
Республика Карачаево-Черкесия 12200
Орловская область 12200
Кемеровская область 12093
Костромская область 12069
Кировская область 11960
Республика Дагестан 11938
Курская область 11831
Республика Северная Осетия — Алания 11807
Ставропольский край 11807
Омская область 11802
Воронежская область 11745
Рязанская область 11675
Республика Удмуртия 11675
Ульяновская область 11675
Республика Марий Эл 11545
Республика Мордовия 11462
Оренбургская область 11413
Чувашская Республика 11413
Волгоградская область 11281
Республика Адыгея 11281
Пензенская область 11246
Республика Татарстан 11151
Липецкая область 11134
Белгородская область 11019
Саратовская область 11019

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