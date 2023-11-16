Минимальная пенсия в 2024 году

14 ноября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении выплаты к пенсии в 2024 году. Как проиндексируют пенсию — в справке «Ъ».

Как рассчитывается пенсия

Узнать размер своей пенсии можно с помощью специальной формулы.

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Размер фиксированной страховой выплаты в 2023 году составляет 7567,33 руб., а стоимость одной единицы индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — 123,76 руб.

ИПК — это сумма всех пенсионных баллов, накопленных за время трудовой деятельности. Он зависит от размера налоговых отчислений, выплачиваемых работодателем.

Как накапливаются пенсионные баллы

Пенсионные баллы начисляются за каждый год работы. Дополнительные баллы можно получить за каждый год ухода за ребенком:

1,8 балла за первого ребенка;

3,6 балла — за второго;

5,4 балла за третьего и всех последующих.

Максимальный срок ухода за детьми, при котором будут начисляться пенсионные баллы, составляет шесть лет.

По 1,8 балла начисляют за:

срочную службу в армии;

уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребенком с инвалидностью или пожилым старше 80 лет;

переезд вместе с военнослужащим супругом или супругой туда, где нельзя трудоустроиться;

жизнь за границей с супругой или супругом, работающим в дипмиссиях и российских консульствах.

За год можно максимально получить 10 пенсионных баллов.

Кто может получать страховую пенсию

Минимальную пенсию по старости могут получать как неработающие пенсионеры, так и те, кто продолжает трудиться. В 2024 году женщины смогут выйти на пенсию с 58 лет, а мужчины — с 64 лет. Представителям обоих полов для этого понадобится иметь 15 лет трудового стажа. Кроме того, ИПК гражданина должен быть не меньше 28,2 балла.

Минимальный размер страховой пенсии

Однако размер страховой пенсии не может быть меньше общероссийского прожиточного минимума. В 2023 году для пенсионеров его размер составляет 12 363 руб. При этом каждый регион самостоятельно устанавливает свой прожиточный минимум. Он может быть как выше, так и ниже базового. Если размер пенсии будет меньше общероссийского прожиточного минимума, разница будет добавлена из федерального бюджета. Если региональный прожиточный минимум больше базового, то выплата будет компенсирована до его значения.

Как изменится размер пенсии в 2024 году

С 1 января 2024 года пенсию проиндексируют на 7,5%. Этот показатель соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии изменится с 7567,33 руб. до 8134,88 руб. Стоимость одного пенсионного балла увеличится со 123,76 руб. до 133,05 руб. Кроме того, с 1 января 2024 года увеличится размер прожиточного минимума. Он составит 15 453 руб., для трудоспособного населения — 16 844 руб., для пенсионеров — 13 290 руб., для детей — 14 989 руб.

Размер пенсии в 2024 году

Средний размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 руб., заявили в Министерстве труда. Максимальных значений она достигнет на Чукотке, в Ненецком АО и Камчатском крае. В этих регионах установлены максимальные прожиточные минимумы для пенсионеров: 34 239 руб., 23 985 руб. и 23 692 руб. соответственно. В 59 регионах России прожиточный минимум для пенсионеров меньше федерального. Наименьший прожиточный минимум для пенсионеров будет установлен в Белгородской и Саратовской областях — 11 019 руб. В Москве он будет равен 16 964 руб., в Санкт-Петербурге — 14 037 руб.

Василий Кузнецов