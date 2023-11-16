«Яндекс Аренда»: Петербург опередил Москву в динамике роста цен на аренду

В Санкт-Петербурге темпы роста цен на аренду жилья в 2023 году превысили показатели Москвы, сообщил сервис «Яндекс Аренда». В некоторых районах рост превышает 60%.

Средняя цена долгосрочной аренды студии в Москве выросла на 20%, до 60 тыс. руб., говорится в исследования «Яндекс Аренды» (есть у «Ъ»), в Санкт-Петербурге — на 30%, до 30 тыс. руб. Однокомнатные квартиры сдаются в столице в среднем за 50 тыс. руб. (+11%), в Санкт-Петербурге — за 33 тыс. (+22%), двухкомнатные — за 75 тыс. (+15,4%) и 55 тыс. руб. (+30%) соответственно.

Аналитики считают, что причиной подорожания стало «выбывание» бюджетных предложений. Оставшиеся на рынке варианты «формируют высокую среднюю цену аренды». В Москве объем предложения сократился на 40%, в Санкт-Петербурге — почти в два раза.

Заметнее всего в столице студии и однокомнатные квартиры подорожали на проспекте Вернадского (+44%), в Донском (+43%), Южнопортовом (+40%) районах. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры значительнее всего поднялись в цене в Мещанском районе (+69%), Замоскворечье (+62%) и Алексеевском районе (+59%). В Санкт-Петербурге студии и однокомнатные квартиры больше всего подорожали в районах Сосновское (+46%), муниципальном округе №54 (+37%), Лахта-Ольгино (+35%). Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры больше всего поднялись в цене в районах Гражданка (+67%), Аптекарский остров (+64%) и Чкаловское (+61%).

О причинах роста цен на аренду — в материале «Ъ» «Аренду поддержала ипотека».

Леонид Уварчев