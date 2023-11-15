Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Эти 12 тысяч человек растворятся в городе»

В Екатеринбурге в общественной палате поспорили о киосках и их работниках

Члены общественной палаты Екатеринбурга предложили избавить город от нестационарных торговых объектов (НТО) общественного питания. По мнению участников заседания, киоски не приносят экономического эффекта и угрожают здоровью горожан. Часть общественников выступила против, отметив трудность ведения бизнеса в сфере НТО и потребность жителей Екатеринбурга в киосках. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Во время заседания у здания мэрии проходил одиночный пикет

Во время заседания у здания мэрии проходил одиночный пикет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время заседания у здания мэрии проходил одиночный пикет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание общественной палаты началась с выступления ее члена Дмитрия Чукреева, который заявил о «удручающем» состоянии 70% объектов общепита в Екатеринбурге. «За последние полтора месяца проведено 15 выездов, проверенно больше 30 нестационарных торговых объектов и в каждом было свыше 30 нарушений»,— рассказал господин Чукреев.

Он заявил, что киоски можно «сравнять с землей, потому что никакой ценности, экономической выгоды для города они не представляют». «Предприниматель работает на свой карман, при этом не несет никакой пользы обществу. В этих местах травятся люди, обнаруживаются кишечная палочка и стафилококк, это постоянно можно встречать почти в каждом объекте НТО»,— сказал Дмитрий Чукреев.

Господина Чукреева поддержала заместитель начальника центрального Екатеринбургского отдела свердловского Роспотребнадзора Екатерина Гомонова. Она рассказала о риске распространения острых кишечных инфекций в НТО Екатеринбурга. По ее словам, в 2023 году служба зарегистрировала более 20 пострадавших с острой кишечной инфекцией. Екатерина Гомонова также отметила, что во многих объектах общепита «отсутствуют условия для мытья рук персонала даже после посещения им туалетного помещения». А Роспотребнадзор сейчас не может проводить проверки работы объектов торговли из-за моратория. «Сотрудники могут выйти на объект только в рамках эпидемиологического расследования, констатировав тот факт, что учреждение допустило несоблюдение требований санитарного законодательства», — сказала она, добавив, что ведомство может только дать предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях или выдать предостережение о недопустимости нарушений требований. «Юридические лица, как правило, не реагируют на выданные нами документы и продолжают нарушать требования санитарного законодательства»,— пожаловалась она.

Член комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству Сергей Федяков заявил об опасности бизнеса, связанного с нестационарными объектами, и призвал помогать «правильному бизнесу».

Позицию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх представила Галина Абушенко, рассказав о сложных условиях ведения бизнеса, с которыми сталкиваются владельцы НТО. «Последние два года уполномоченному поступают жалобы от предпринимателей только Екатеринбурга. Везде предприниматели и органы МСУ нашли общий язык, договорились и к нам жалоб не поступает, кроме Екатеринбурга»,— поделилась она. По ее словам, предприниматели жалуются на отсутствие конкретной стратегии по развитию нестационарной торговли, ограничениях по размещению объектов общепита в городе и требованиях к их внешнему виду. «По мнению предпринимателей, добросовестная нестационарная торговля не интересна органам местного самоуправления и ее хотят ликвидировать как форму розничной торговли в Екатеринбурге»,— заявила госпожа Абдушенко.

Ее поддержал председатель общественной палаты Андрей Мисюра и указал на экономическую выгоду НТО для Екатеринбурга. «Объем этого сегмента 20 млрд руб., которые сегодня проходят через эти НТО. Огромный рынок и думаю, что за него могут побороться люди, которые занимаются добросовестной конкуренцией»,— заявил он. По словам господина Мисюры, объекты общепита поддерживают жители Екатеринбурга, которые питаются в них и делают бизнес прибыльным.

Депутат думы Екатеринбурга Сергей Козлов обратил внимание на трудовую занятость в сфере нестационарной торговли. По его словам, в объектах НТО в городе работает более 13,8 тыс. человек. «У нас бюджет Екатеринбурга дефицитный. Сотни миллионов рублей идет в бюджет муниципального образования, и вы говорите, что этот эффект не нужен, давайте мы уберем его и 12 тыс. человек с лишним. Плохо»,— подчеркнул он.

Господин Козлов пригласил членов общественной палаты на комиссию думы, на которой будут рассматриваться проблемы НТО. «Мы, как депутаты городской думы, вас четко можем заверить, никакого глобального сокращения НТО в наш пятилетний срок не будет», — пообещал он.

В конце обсуждения председатель комиссии по развитию современной экономики города Павел Лыжин подчеркнул, что обсуждение не касается ущемления прав малого и среднего бизнеса. Он ответил Сергею Козлову, что потребность работников в Екатеринбурге составляет 62 тыс. человек. «Фактически на учете службы занятости состоят 12 тыс. человек. Никакого социального взрыва, уверю, не произойдет. Эти 12 тыс. человек растворятся в городе»,— заверил он.

Второй председательствующий, председатель комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству Алексей Душин отметил, что принял на рассмотрение общественной палаты все предложения от выступающих и поддержал планы Сергея Козлова провести думскую комиссию по решению проблем НТО.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...