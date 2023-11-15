«Эти 12 тысяч человек растворятся в городе»

Члены общественной палаты Екатеринбурга предложили избавить город от нестационарных торговых объектов (НТО) общественного питания. По мнению участников заседания, киоски не приносят экономического эффекта и угрожают здоровью горожан. Часть общественников выступила против, отметив трудность ведения бизнеса в сфере НТО и потребность жителей Екатеринбурга в киосках. За дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время заседания у здания мэрии проходил одиночный пикет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Во время заседания у здания мэрии проходил одиночный пикет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание общественной палаты началась с выступления ее члена Дмитрия Чукреева, который заявил о «удручающем» состоянии 70% объектов общепита в Екатеринбурге. «За последние полтора месяца проведено 15 выездов, проверенно больше 30 нестационарных торговых объектов и в каждом было свыше 30 нарушений»,— рассказал господин Чукреев.

Он заявил, что киоски можно «сравнять с землей, потому что никакой ценности, экономической выгоды для города они не представляют». «Предприниматель работает на свой карман, при этом не несет никакой пользы обществу. В этих местах травятся люди, обнаруживаются кишечная палочка и стафилококк, это постоянно можно встречать почти в каждом объекте НТО»,— сказал Дмитрий Чукреев.

Господина Чукреева поддержала заместитель начальника центрального Екатеринбургского отдела свердловского Роспотребнадзора Екатерина Гомонова. Она рассказала о риске распространения острых кишечных инфекций в НТО Екатеринбурга. По ее словам, в 2023 году служба зарегистрировала более 20 пострадавших с острой кишечной инфекцией. Екатерина Гомонова также отметила, что во многих объектах общепита «отсутствуют условия для мытья рук персонала даже после посещения им туалетного помещения». А Роспотребнадзор сейчас не может проводить проверки работы объектов торговли из-за моратория. «Сотрудники могут выйти на объект только в рамках эпидемиологического расследования, констатировав тот факт, что учреждение допустило несоблюдение требований санитарного законодательства», — сказала она, добавив, что ведомство может только дать предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях или выдать предостережение о недопустимости нарушений требований. «Юридические лица, как правило, не реагируют на выданные нами документы и продолжают нарушать требования санитарного законодательства»,— пожаловалась она.

Член комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству Сергей Федяков заявил об опасности бизнеса, связанного с нестационарными объектами, и призвал помогать «правильному бизнесу».

Позицию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх представила Галина Абушенко, рассказав о сложных условиях ведения бизнеса, с которыми сталкиваются владельцы НТО. «Последние два года уполномоченному поступают жалобы от предпринимателей только Екатеринбурга. Везде предприниматели и органы МСУ нашли общий язык, договорились и к нам жалоб не поступает, кроме Екатеринбурга»,— поделилась она. По ее словам, предприниматели жалуются на отсутствие конкретной стратегии по развитию нестационарной торговли, ограничениях по размещению объектов общепита в городе и требованиях к их внешнему виду. «По мнению предпринимателей, добросовестная нестационарная торговля не интересна органам местного самоуправления и ее хотят ликвидировать как форму розничной торговли в Екатеринбурге»,— заявила госпожа Абдушенко.

Ее поддержал председатель общественной палаты Андрей Мисюра и указал на экономическую выгоду НТО для Екатеринбурга. «Объем этого сегмента 20 млрд руб., которые сегодня проходят через эти НТО. Огромный рынок и думаю, что за него могут побороться люди, которые занимаются добросовестной конкуренцией»,— заявил он. По словам господина Мисюры, объекты общепита поддерживают жители Екатеринбурга, которые питаются в них и делают бизнес прибыльным.

Депутат думы Екатеринбурга Сергей Козлов обратил внимание на трудовую занятость в сфере нестационарной торговли. По его словам, в объектах НТО в городе работает более 13,8 тыс. человек. «У нас бюджет Екатеринбурга дефицитный. Сотни миллионов рублей идет в бюджет муниципального образования, и вы говорите, что этот эффект не нужен, давайте мы уберем его и 12 тыс. человек с лишним. Плохо»,— подчеркнул он.

Господин Козлов пригласил членов общественной палаты на комиссию думы, на которой будут рассматриваться проблемы НТО. «Мы, как депутаты городской думы, вас четко можем заверить, никакого глобального сокращения НТО в наш пятилетний срок не будет», — пообещал он.

В конце обсуждения председатель комиссии по развитию современной экономики города Павел Лыжин подчеркнул, что обсуждение не касается ущемления прав малого и среднего бизнеса. Он ответил Сергею Козлову, что потребность работников в Екатеринбурге составляет 62 тыс. человек. «Фактически на учете службы занятости состоят 12 тыс. человек. Никакого социального взрыва, уверю, не произойдет. Эти 12 тыс. человек растворятся в городе»,— заверил он.

Второй председательствующий, председатель комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству Алексей Душин отметил, что принял на рассмотрение общественной палаты все предложения от выступающих и поддержал планы Сергея Козлова провести думскую комиссию по решению проблем НТО.