Главные новости за 15 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Тамбов

ГК ФСК объявила о покупке воронежской площадки бельгийской компании Sibelco

Белгородский «Транспорт будущего» может начать разрабатывать БПЛА в Индии

Вчерашний пожар на ФКП «Тамбовский пороховой завод» мог произойти из-за атаки беспилотника

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 102 боеприпасами и четырьмя дронами

В суде в Воронеже запросили шесть лет колонии бывшему топ-менеджеру ФК «Чайка», которого судят по 11 эпизодам противоправного влияния на результат спортивного соревнования

Зарегистрированное в Орловской облатси головное юрлицо одного из крупнейших владельцев сельхозземли в Черноземье и крупного экспортера зерна «Авангард-агро» Кирилла Миновалова намерено выплатить по результатам девяти месяцев 2023 года 10,99 млрд руб. дивидендов

Контрольно-счетная палата Курска выявила риски расторжения концессии с «Квадрой»

На развитие туризма в Черноземье выделят 761,2 млн рублей