На развитие туризма в Черноземье выделят 761,2 млн рублей

В 2024 году на развитие инфраструктуры туризма и туристических кластеров регионы Черноземья получат суммарно 761,2 млн руб. согласно проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы. Поправки ко второму чтению проекта утвердили на заседании комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков в своем Telegram-канале.

По проекту больше всего средств получит Воронежская область. На развитие инфраструктуры туризма области выделят 97,4 млн руб. Отдельно субсидирование предусмотрено для развития крупного туристического кластера в регионе — 461,9 млн руб.

Другие регионы Черноземья получат меньше. Так, на развитие инфраструктуры туризма 49,3 млн руб. выделят Белгородской области, Курская область получит 41 млн руб., Липецкая — 34,7 млн руб., Тамбовская и Орловская — по 50,2 и 26,7 млн руб. соответственно.

Общая сумма субсидий в рамках развития туристической инфраструктуры для российских регионов в 2024 году составит 6,1 млрд руб. На развитие туристических кластеров предусмотрено 9,987 млрд руб.

О туристическом потенциале юга Воронежской области и ЛНР читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Как нефть, только на людях».

Егор Якимов