В суде в Воронеже запросили шесть лет колонии бывшему топ-менеджеру ФК «Чайка»

В ходе прений в Железнодорожном райсуде Воронежа представитель прокуратуры попросил признать бывшего исполнительного директора ростовского футбольного клуба (ФК) «Чайка» Олега Баяна виновным в 11 эпизодах противоправного влияния на результат спортивного соревнования (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ) и назначить ему шесть лет лишения свободы в колонии-поселении и штраф в 150 тыс. руб. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облпрокуратуре.

Расследованием уголовного дела занималось МВД России. В его основу легли игры первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), проходившие в 2018-2019 годах. Как считает следствие, перед матчами обвиняемый предлагал спортивным судьям денежные вознаграждения в размере от 50 до 250 тыс. руб. за создание условий для выигрыша ФК «Чайка». Кроме того Олег Баян якобы предложил не менее 500 тыс. руб. тренеру клуба «Черноморец» за проигрыш в совместном матче.

Уголовное дело бывшего исполнительного директора футбольного клуба слушается в Воронеже с весны этого года. Подсудность рассмотрения изменили, чтобы исключить необъективное рассмотрение материалов на родине «Чайка» в Ростовской области.

В начале прошлого года Железнодорожный райсуд Воронежа признал виновными в участии в договорном матче (ч. 3 ст. 184 УК РФ) бывших футболистов и тренера ФК «Черноморец». Экс-тренер Хазрет Дышеков был оштрафован на 400 тыс. руб., а спортсмены — на суммы от 290 тыс. до 350 тыс. руб.

Владимир Зоркий