ГК ФСК объявила о покупке воронежской площадки бельгийской компании Sibelco

ГК ФСК завершила сделку по приобретению российских активов, принадлежащих бельгийской компании Sibelco, в том числе воронежской площадки. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в самой компании. Помимо завода по добыче и производству глины «Сибелко Воронеж» активы компании в России представлены еще несколькими предприятиями: комбинатами по добыче и переработке кварцевых стекольных песков — Раменским горно-обогатительным комбинатом в Московской области и Неболчинским карьероуправлением в Новгородской области, а также торговым домом в Санкт-Петербурге.

«Приобретение нового актива в сфере производства и переработки песка и глины является для нас важным направлением в развитии бизнеса. В условиях санкций и политики импортозамещения внутренний рынок потребления этой продукции, по нашим оценкам, будет только расти»,— прокомментировал сделку президент ГК ФСК Владимир Воронин.

Сделку осуществляла команда M&A Пьера Поликарпова, координировавшая приобретение других активов группы компаний ФСК. В «Сибелко Воронеж» пока не стали комментировать сделку.

Sibelco — международная компания, которая добывает, перерабатывает и продает специальные промышленные минералы, в частности, кремнезем, глины, оливин, и является лидером в области переработки стекла. Продукция поставляется на международный рынок для стекольной, литейной, металлургической, керамической, химической и строительной промышленности. Группа имеет производственные мощности в более чем 30 странах. Российский сегмент Sibelco является крупным игроком в области добычи и переработки кварцевого песка и глины. Группа компаний ФСК — производственно-строительная группа, включающая одну из крупнейших девелоперских компаний в России, а также производственно-стекольный бизнес. Воронежское предприятие станет первым активом группы в Черноземье. Выручка ГК за 2022 год составила более 174 млрд руб.

Воронежское предприятие Sibelco (ООО «Сибелко Рус») приобрела в 2014 году. В 2017-м в поселке Стрелица Семилукского района Воронежской области компания запустила комплекс шихтования глин стоимостью €1,5 млн. Комплекс был возведен в рамках проекта по перевооружению предприятия и производил 300 тыс. т сырья в год при односменной работе.

О том, как Sibelco заходила в Воронежскую область,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова