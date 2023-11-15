«Авангард-агро» выплатит почти 11 млрд рублей дивидендов за девять месяцев

Головное юрлицо одного из крупнейших владельцев сельхозземли в Черноземье и крупного экспортера зерна «Авангард-агро» Кирилла Миновалова намерено выплатить по результатам девяти месяцев 2023 года 10,99 млрд руб. дивидендов. Такое решение было принято советом директоров общества, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Сумма выплат на одну акцию составляет 1,5 млн руб. Уставный капитал общества состоит из 7,29 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

По данным Rusprofile, выручка АО по итогам 2022 года составила 8,2 млрд руб. (на 1 млн руб. меньше, чем в 2021-м), чистая прибыль — 8,2 млрд руб. (8 млрд руб. в 2021-м).

Группа «Авангард-агро» занимается производством и продажей сельхозпродукции. Головное юрлицо АО «Авангард-агро» зарегистрировано в Орловской области, основную деятельность компании холдинга ведут в Воронеже, Белгороде, Курске, Орле, Липецке, Туле. Растениеводческая деятельность связана с выращиванием пшеницы, подсолнечника (занимает наибольшую долю в структуре выручки по зерновым), кукурузы, ячменя, люпина. Кроме того, компания выращивает и перерабатывает сахарную свеклу, производит ячменный и пшеничный солод. Животноводческий дивизион представлен в основном молочными фермами. Общая площадь сельхозугодий группы превышает 450 тыс. га, большая часть из них находится в собственности «Авангард-агро».

Егор Якимов