Взысканного три года не ждут

Арбитражный суд Башкирии рассмотрит заявление о признании банкротом ООО «ГК “СУ-10”». Компания занимается строительством, принадлежит Валерию Мансурову. В декабре 2022 года Останкинский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 3,8 млн руб. В июле этого года подконтрольная господину Мансурову «Фирма СУ-10”» не смогла добиться в арбитраже отмены решения республиканского УФНС, доначислившего ей 961,5 млн руб. налогов, пени и штрафов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФНС по Башкирии, а также пять кредиторов-физлиц подали в арбитражный суд Башкирии заявления о признании банкротом ГК «СУ-10». Первое заседание по делу назначено на 1 декабря.

Заявление о признании СУ-10 банкротом поступило в мае от владельца стерлитамакского ООО «Тепловые сети» (признано банкротом, находится в процедуре конкурсного производства) Науази Асанова. Спустя неделю к нему присоединились Эрнест Загретдинов, Вадим Кадыров, Ирек Ильясов и Вадим Парамонов. Суд принял их к рассмотрению в октябре — после устранения заявителями недочетов. Вчера, следует из материалов дела, в суд поступило аналогичное заявление от республиканского управления ФНС.

Суммы требований кредиторов не раскрываются. Науази Асанов в августе 2020 года выкупил на торгах долги перед муниципальными «Уфимскими инженерными сетями» за услуги теплоснабжения на общую сумму 120 млн руб. В составе лота была задолженность ГК «СУ-10» за февраль 2019 года на сумму 445 тыс. руб. Поскольку застройщик не погасил задолженность, господин Асанов направил иск в Орджоникидзевский районный суд Уфы, который был частично удовлетворен в январе 2022 года.

Эрнест Загретдинов, Вадим Кадыров, Ирек Ильясов и Вадим Парамонов ранее были клиентами СУ-10. В разное время они приобрели квартиры у компании и остались недовольны качеством объектов. Районные суды обязали застройщика выплатить каждому из них от 186,7 тыс. руб. до 426 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году при выручке 559 млн руб. чистая прибыль компании составила 47,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», владелец СУ-10 Валерий Мансуров был задержан в Москве в марте 2022 года, ему предъявили обвинение в передаче взятки сотруднику налоговых органов — около 30 млн руб. По данным следствия, таким образом бизнесмен пытался избежать доначисления 658 млн руб. налога на прибыль по результатам выездной налоговой проверки ООО «Фирма “СУ-10”». Сотрудники московской инспекции выявили схему ухода от налогообложения при реализации нацпроектов «Образование», «Демография» и «Здравоохранение».

Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ им. Куватова, комплекс Республиканской художественной гимназии-интерната имени Давлеткильдеева, комплекс учебных зданий и общежитий Республиканской гимназии имени Рами Гарипова и другие. В настоящее время застройщик, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, возводит пять многоэтажных домов в Уфе и один в Ногинске.

В феврале «Фирма “СУ-10”» обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском о признании недействительным решения республиканского УФНС, которым компании было доначислено 961,5 млн руб. налогов, пени и штрафов. В июне суд отказал в удовлетворении заявления, указав, что компания заключала фиктивные договоры с якобы субподрядчиками для уменьшения налогов. Вчера Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции, следует из материалов суда. Постановление суда пока не опубликовано.

Получить комментарии у представителя СУ-10 Эдуарда Камалетдинова вчера не удалось: он был в отъезде.

Наталья Балыкова