Гуд пай, мэрия

Администрация Уфы, являющаяся мажоритарным акционером АО «Выставочный комплекс «Башкортостан» (ВКБ), в арбитражном суде Башкирии намерена отменить условия перехода прав собственности на площади выставочного комплекса по улице Менделеева в Уфе. Мэрия просит признать недействительными соглашение о реструктуризации задолженности и договор залога от 1 марта 2021 года, по которому недвижимость перешла от ВКБ к ООО «Экспо-плаза». Ранее суд арестовал 411 тыс. инвестиционных паев инвестфонда «ГК-1», связанных с объектами недвижимости. В «Экспо-плазе» с претензиями властей не согласны. Юристы полагают, что удовлетворение иска маловероятно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Уфы пытается помешать продаже помещений выставочного комплекса на улице Менделеева

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Мэрия Уфы пытается помешать продаже помещений выставочного комплекса на улице Менделеева

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО «Экспо-плаза» на определение арбитражного суда Башкирии. В августе суд первой инстанции по заявлению администрации Уфы арестовал 411 тыс. инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «ГК-1», а также 16 объектов недвижимости, среди которых — помещения выставочного комплекса «Экспо» по улице Менделеева в Уфе общей площадью 20,5 тыс. кв. м, газовая котельная, инженерные сети и эстакада площадью около 5 тыс. кв. м.

Обеспечительные меры были приняты в рамках иска администрации Уфы к АО «Выставочный комплекс «Башкортостан» (ВКБ) и ООО «Экспо-плаза». В августе 2022 года мэрия подала иск о признании недействительными соглашения о реструктуризации задолженности и договора залога от 1 марта 2021 года, в рамках которых спорные инвестиционные паи были «незаконно отчуждены» из собственности ВКБ в пользу «Экспо-плазы» по заниженной стоимости и «без получения обязательного в силу закона одобрения общего собрания акционеров» ВКБ. Владельцы паев являются собственниками помещений выставочного комплекса.

Из материалов арбитражного суда следует, что в сентябре 2006 года ВКБ заключил с ООО «ТСК «Центральный рынок» (обе компании в то время контролировал предприниматель Василий Пеганов) договор инвестирования. ВКБ были необходимы деньги для строительства выставочных павильонов общей площадью около 33,5 тыс. кв. м. Позднее право взыскания задолженности по договору инвестирования перешло «Экспо-плазе». В 2018 году арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение, по которому «Башкортостан» обязался выплатить «Экспо-плазе» 178,5 млн руб. основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Для обеспечения исполнения мирового соглашения в марте 2021 года был подписан договор залога, по которому ВКБ передал ООО «Экспо-плазе» паи комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «ГК-1». Месяц спустя «Башкортостан» отказался от исполнения взятых на себя обязательств, и «Экспо-плаза» уведомила должника об обращении взыскания на паи «ГК-1». В августе того же года суд удовлетворил соответствующий иск «Экспо-плазы». В ноябре решение устояло в апелляции.

АО «Выставочный комплекс «Башкортостан» зарегистрировано в мае 2003 года. Уставный капитал — 64,4 млн руб. Список акционеров компания не раскрывает. По данным на 2018 год, 51% акций владела администрация Уфы, 49% было в собственности ООО «Производственное объединение «Уралсоцсервис»» (99,99% принадлежит компании «Родеса девелопмент С.А», зарегистрированной в Сент-Китс и Невисе). Убыток ВКБ в 2022 году составил 2,2 млн руб. Размер выручки не раскрывается.

ООО «Экспо-плаза», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2013 года. Уставный капитал — 138,3 млн руб. С сентября 2017 года единственным владельцем является Михаил Лазаренко. По итогам 2022 года при выручке 722,2 млн руб. чистая прибыль компании составила 171,9 млн руб.

В обоснование обеспечительных мер по текущему иску, представитель администрации сообщил, что мэрия узнала о попытке «Экспо-плазы» продать спорную недвижимость с торгов. Полагая, что продажа имущества «приведет к невозможности восстановления права» ВКБ в случае удовлетворения иска, администрация попросила суд принять обеспечительные меры.

Удовлетворяя ходатайство истца, суд первой инстанции «исходил из доказанности необходимости принятия таких мер в целях сохранения существующего положения между сторонами спора и обеспечения реального исполнения судебного акта в случае удовлетворения иска».

«Экспо-плаза» в апелляционной жалобе отметила, что обеспечительные меры «приводят к нарушению прав пайщиков» и были приняты «в отсутствие информации об их титульном владельце», но суд пришел к выводу, что они «соразмерны заявленным требованиям».

«ВКБ уже несколько лет должно „Экспо-плазе“. Долг долгое время не погашали, администрация пыталась устраниться от решения вопроса. Тогда, чтобы избежать банкротства, ВКБ предложило реструктуризацию долга,— сообщил «Ъ-Уфа» Михаил Лазаренко.— И вдруг у мэрии возникли чувства собственника, и она пошла обжаловать эту реструктуризацию, как будто были нарушены ее корпоративные права. „Экспо-плаза“ считает эти требования безосновательными».

В пресс-службе администрации Уфы сообщили, что вопросы, указанные в запросе «Ъ-Уфа», «являются предметом рассмотрения и подлежат доказыванию в рамках судебного разбирательства». «Исходя из вышеизложенного, предоставить информацию не представляется возможным, поскольку это может повлиять на рассмотрение судебного дела»,— пояснили в мэрии.

Ближайшее судебное заседание назначено на 27 ноября.

Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов отмечает, что администрации Уфы приводила похожие доводы о незаконности соглашений в рамках рассмотрения иска «Экспо-плазы» к ВКБ (мэрия участвовала в процессе в качестве третьего лица). «Суд апелляционной инстанции тогда посчитал позицию администрации неубедительной. Такой итог, в том числе, стал возможным из-за упущения мэрии, которая не обратилась с самостоятельным иском в самом начале спора. Теперь она столкнулась с преюдицией — обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, не доказываются вновь»,— пояснил юрист.

Булат Баширов