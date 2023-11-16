Боец отправился в колонию

В Новосибирске вступил в силу приговор бывшему бойцу армейского спецназа, участнику нескольких военных операций Евгению Нохрину, осужденному на два года в колонии-поселении за мошенничество. Как указывается в материалах суда, он обещал военнослужащим помощь в отправке в служебную командировку в Ливию, а получив по 50 тыс. руб. с каждого за услугу, деньги похитил. Жертвами аферы стали трое солдат. При назначении наказания суд учел, что Евгений Нохрин, неоднократно награжденный ведомственными медалями, признал вину и раскаялся. Ни одна из сторон обжаловать приговор не стала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В законную силу вступил приговор Новосибирского гарнизонного военного суда в отношении бывшего спецназовца Евгения Нохрина.

Как говорится в решении трибунала, в июле прошлого года Евгений Нохрин, переписываясь в мессенджере WhatsApp с военнослужащим одной из частей, сообщил о возможности включить его в списки убывающих в служебную командировку в Ливию, оценив свои услуги в 50 тыс. руб. Также он предложил подыскать других желающих служить в этой африканской стране. На это предложение откликнулись еще двое солдат. В общей сложности они перевели на банковский счет Евгения Нохрина 150 тыс. руб., однако их командировка в Ливию не состоялась.

Военные следователи вменили подсудимому в вину три эпизода мошенничества (ст. 159 УК РФ). Он полностью согласился с предъявленным обвинением, раскаялся, вернул обманутым солдатам деньги. В мае 2023 года по делу начался суд. Бывшие сослуживцы обвиняемого рассказали в процессе, что он не обладал какими-либо полномочиями по включению солдат в списки убывающих в служебные командировки. Кроме того, из показаний свидетелей следовало, что в 2022 году указаний о направлении военнослужащих в Ливию не поступало.

В суде прокурор просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «с использованием служебного положения». Сам бывший спецназовец пояснил, что еще в сентябре 2021 года он был уволен из-за судимости, однако числился в списках части в связи с нахождением на лечении и оставшимися отпусками. Отметим, что 2-го и 28-го июля 2021 года бывший спецназовец получил два условных срока также за мошенничество. Речь шла о хищении 60 тыс. руб. у контрактников, которым он якобы обещал содействие в направлении в служебную командировку в Сирию.

«Учитывая, что вменяемые Нохрину преступления совершены им в период испытательного срока, суд полагает возможным и необходимым в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений назначить наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы, поскольку иные виды наказания своей цели не достигнут»,— говорится в приговоре.

Трибунал назначил обвиняемому два года лишения свободы в колонии-поселении, признав смягчающими обстоятельствами признание вины и раскаяние в содеянном. При назначении наказания военсуд учел, что Евгений Нохрин является ветераном боевых действий, неоднократно награждался ведомственными медалями. Арестовывать экс-спецназовца не стали, к месту отбывания срока он будет добираться самостоятельно. Поскольку стороны не обжаловали приговор, он вступил в законную силу.

Константин Воронов