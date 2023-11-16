Робота над собой

Компания «Когнитив роботикс» (Cognitive Pilot) намерена к 2026 году в пять раз увеличить производство программно-аппаратных комплексов на базе ИИ для автопилотирования сельхозтехники и рельсового транспорта. Инвестиции в проект составят 2,9 млрд руб. Разработчик рассчитывает, что в результате его доля на российском рынке увеличится с нынешних 8% до 27%, а также существенно вырастет объем экспорта — с 5% до 22%. Эксперты считают, что, реализовав проект, компания может стать крупнейшим игроком на российском рынке «начинки» для автопилотов. В то же время пока аналитики оценивают уровень проникновения таких технологий в аграрный сектор экономики страны как умеренный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработчик Cognitive Pilot рассчитывает, что в результате расширения производства на томской площадке его доля на российском рынке увеличится с нынешних 8% до 27%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Разработчик Cognitive Pilot рассчитывает, что в результате расширения производства на томской площадке его доля на российском рынке увеличится с нынешних 8% до 27%

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot рассказал подробности проекта по расширению своей производственной площадки в Томске. Компания планирует к 2026 году увеличить производство программно-аппаратных комплексов до 50 тыс. ед. в год. Сегодня объем производимой продукции в регионе (вычислительных блоков, видеокамер и другой «начинки» для беспилотной техники) — до 10 тыс. изделий в год. Инвестиции в проект составят 2,9 млрд руб., сообщили „Ъ-Сибирь“ в компании. В Томске будут производиться компоненты программно-аппаратных комплексов для сельхозпроизводства и для проектов в сфере рельсового транспорта. Речь, в частности, идет о системе помощи водителю на основе искусственного интеллекта. Как отмечают в компании, более 80% компонентов при производстве являются отечественными. Соглашение о сотрудничестве по проекту, предполагающее, в частности, создание также полигона для тестирования беспилотной сельскохозяйственной техники, было подписано Cognitive Pilot с властями региона в рамках ПМЭФ-2023.

Cognitive Pilot — разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2019 году в Москве. Финансовые показатели с 2020 года не публикуются. 100% компании с 2022 года принадлежит АО «Когнитив пилот».

В результате реализации томского проекта компания рассчитывает, что ее доля на российском рынке производства автопилотов (на основе ИИ и на основе спутниковой навигации) увеличится с 8% до 27% к 2026 году. Говоря о конкуренции, компания отмечает давление со стороны производителей из КНР. «В 2022 году с российского рынка ушли ведущие зарубежные производители систем автопилотирования, и сегодня на него хлынули дешевые китайские агроавтопилоты, которые за счет демпинга пытаются закрепиться на нем. Такую ситуацию трудно назвать конкуренцией. Она, скорее, напоминает рейдерский захват и требует мер защиты со стороны государства»,— считают в Cognitive Pilot. В компании планируют, что расширение производства в Томске позволит ей также увеличить экспортные поставки — к 2026 году до 22%. Сегодня она поставляет автопилоты в КНР, Бразилию, ЮАР, страны СНГ. Доля экспорта Cognitive Pilot составляет около 5%.

Так как рынок беспилотных систем пока только формируется, то намерение компании увеличить производство интеллектуального продукта для него логично, реализация проекта позволит ей стать одной из ведущих компаний на рынке, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Спрос подогревает интерес транспортных компаний, которые видят в беспилотном транспорте возможность сокращения расходов, отмечает он. «Развитие беспилотного транспорта и совершенствование технологий будет способствовать тому, что стоимость таких транспортных средств будет снижаться, что сделает их покупку реальной для разных потребителей, это касается и общественного транспорта, и техники для сельского хозяйства»,— полагает эксперт. Очевидно, что площадка в Томске выбрана с прицелом на дальнейшую экспансию компании, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Говоря о спросе на такую продукцию на российском рынке, он отмечает, что сейчас умные системы для агросектора активно внедряются на Кубани. «Спрос на такую продукцию растет с 2021 года»,— говорит он. По оценкам ассоциации «Интерагротех», динамика спроса в отрасли растениеводства на агропилоты составила 15–20%.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценивает как умеренный показатель проникновения современных технологий в аграрный сектор экономики страны. Согласно исследованию «Индекс готовности приоритетных отраслей экономики Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта» от Аналитического центра при правительстве РФ, на конец 2021 года 11,9% компаний подотрасли агропромышленного комплекса внедряют технологии на основе ИИ. При этом 28,6% из них самостоятельно разрабатывают технологические решения на основе ИИ, сообщили в институте. «Цифра брокер» оценивает уровень цифровизации российского агропромышленного комплекса в 20–25%.

В целом емкость российского рынка агропилотов для тракторов и комбайнов, по данным ассоциации «Интерагротех», составляет около 365 млрд руб. В то же время емкость рынка систем автопилотирования для городского рельсового транспорта — примерно 16,8 млрд руб.

«Процесс цифровизации агропромышленного комплекса в России ускорился в 2020 году под влиянием пандемийных ограничений и продолжает набирать обороты в условиях санкционного давления. Тем не менее, доля ИИ в сельскохозяйственном секторе России пока остается невысокой. Впрочем, правительство сейчас делает акцент на развитии сельского хозяйства, поэтому темпы внедрения технологий в АПК будут ускоряться в следующие 5–10 лет. Ожидается, что спрос на технологии ИИ к 2030 году достигнет 86 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд в 2020 году»,— говорит аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Процесс цифровизации транспортного сектора проходит крайне неравномерно в России — в Москве и Петербурге, очевидно, гораздо более активно, в некоторых отдаленных регионах о технологиях ИИ в сфере транспорта мало кто слышал, отмечает она.

Лолита Белова, Оксана Павлова