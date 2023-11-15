«Новотранс» нашел экспортера

Холдинг «Новотранс» завершает строительство зернового комплекса в составе универсального терминала в Усть-Луге и занимается обеспечением грузовой базы для построенных мощностей. Эксперты отмечают растущий интерес к перевалке грузов через порты на Балтике с учетом перегрузки железнодорожных подходов к портам на юге страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Группа компаний «Новотранс» рассчитывает ввести в эксплуатацию первую очередь зернового комплекса универсального терминала Lugaport в порту Усть-Луга в течение ближайших двух месяцев, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Новотранса». «Идут последние согласования. В ближайшие два месяца мы надеемся получить все разрешительные документы»,— сказал представитель компании.

Универсальный торговый терминал Lugaport строится холдингом «Новотранс» в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. Ввод в эксплуатацию универсального терминала будет осуществляться поэтапно. Первый этап строительства планировалось завершить к 2023 году, второй — в начале 2024-го, третий — в конце 2024-го. Однако в конце прошлого года ГК «Новотранс» назвали сроком полного завершения строительных работ и ввода терминала в эксплуатацию 2025 год. На многопрофильном терминале будет обеспечена возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. На пяти причалах будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. В состав зернового комплекса терминала Lugaport войдут 20 высокотехнологичных зернохранилищ силосного типа, транспортеры и судопогрузочные машины последнего поколения. Проектный грузооборот комплекса — до 7 млн тонн в год, объем единовременного хранения зерна на терминале — до 300 тыс. тонн.

В настоящее время «Новотранс» предпринимает шаги для обеспечения грузовой базы для строящегося комплекса. В частности, накануне, в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели — 2023» холдинг подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Торговый дом РИФ» (Ростов-на-Дону), занимающемся закупкой и экспортом зерна. По словам президента ГК «Новотранс» Константина Гончарова, подписание соглашения с ООО положит начало эксплуатации зернового комплекса универсального торгового терминала Lugaport. В пресс-службе «Новотранса» отказались уточнить, содержит ли подписанное соглашение определенные обязательства ТД «РИФ» по объемам перевалки зерна через терминал в Усть-Луге: «Мы не разглашаем подобности документа». Руководство ООО «Торговый дом РИФ» оказалось недоступно для комментариев.

Терминал «Новотранса» в Усть-Луге — не единственные планируемые портовые мощности по перевалке зерновых на Балтике. Построен и с этого года приступил к работе зерновой терминал мощностью 4 млн тонн в порту Высоцк, планируется к строительству зерновой терминал мощностью 5 млн тонн с перспективой увеличения до 7 млн тонн в составе Приморского универсального перегрузочного комплекса.

ТД «РИФ», очевидно, будет одним из крупных партнеров «Новотранса», полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, в целом сейчас интерес к экспорту через терминалы на Балтике будет достаточно высоким, потому что железнодорожные подходы к портам на юге России существенно перегружены. «И в этом плане возможность использования нового терминала, в том числе, позволит повысить эффективность железнодорожных перевозок и увеличить отгрузки по сравнению с альтернативными направлениями»,— говорит аналитик.

Вячеслав Калашников