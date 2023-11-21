Аграриям не хватает рук

В Краснодарском крае число вакансий в отрасли сельского хозяйства увеличивается, а соискателей — уменьшается. Обострение кадрового голода участники рынка связывают с сокращением числа трудоспособного населения в результате демографической ямы 90-х годов, непопулярностью физического труда среди молодежи и утратой престижа сельскохозяйственных профессий в последние десятилетия. Для решения проблемы бизнес усиливает сотрудничество с учебными заведениями, предоставляя студентам базы практик и организуя обучение по целевым программам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В январе—сентябре 2023 года работодатели АПК заявили в центры занятости населения региона 21,8 тыс. вакансий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ В январе—сентябре 2023 года работодатели АПК заявили в центры занятости населения региона 21,8 тыс. вакансий

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным на 1 октября 2023 года, работодатели агропромышленного комплекса (АПК) заявили в кубанские центры занятости населения (ЦЗН) 9956 предложений для соискателей, что на 15,5% больше, чем годом ранее, когда было открыто 8620 вакансий. Такие данные «G» предоставили в министерстве труда и социального развития Краснодарского края. «На одного ищущего работу гражданина, ранее работавшего в сфере АПК, приходится восемь вакансий в организациях этой отрасли»,— отметили в ведомстве.

Всего в январе—сентябре 2023 года работодатели АПК заявили в центры занятости населения региона 21,8 тыс. вакансий, или 13% от общего числа предложений. При этом 88% от этой цифры составили рабочие — 19,1 тыс. вакансий.

В то же время число соискателей продолжает сокращаться. По состоянию на 1 октября 2023 года, через ЦЗН Кубани работу ищут 1170 граждан, ранее работавших в организациях АПК, что на 23% меньше, чем на 1 октября 2022 года (1535 человек). В краевом минтруда считают, что снижение связано с уменьшением общей численности ищущих работу граждан. Всего в январе—сентябре 2023 года в ЦЗН обратились с целью поиска подходящей работы 3838 граждан, ранее работавших в организациях АПК.

«Наиболее востребованы рабочие профессии: тракторист, водитель автомобиля, оператор различной специализации, овощевод, слесарь различной специализации, продавец, виноградарь. Также сельскохозяйственные компании ищут инженеров, агрономов, бухгалтеров, механиков, менеджеров, лаборантов, ветеринаров, мастеров различной специализации, зоотехников, технологов и др.»,— рассказывают в ведомстве.

О значительном росте спроса на агроспециалистов говорят и эксперты платформы «Авито Работа». По итогам третьего квартала число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство», размещенных на платформе, год к году увеличилось на 63%.

К примеру, спрос на ветеринаров за год вырос на 91%. На втором месте по увеличению востребованности, по данным «Авито Работы», садовники, предложений для которых стало на 57% больше. Далее следуют водители трактора с приростом 18%.

По количеству вакансий, размещенных на платформе в Краснодарском крае, в топ-5 востребованных специалистов для АПК входят водитель трактора, скотник, ветеринар, агроном и овощевод.

«Рынок труда сегодня — это рынок соискателей, где они могут выбирать место работы из множества вариантов. И, как и в большинстве сфер, рост соискательской активности в АПК отстает от темпов спроса работодателей. Заметнее же всего в третьем квартале 2023 года число откликов кандидатов увеличилось в отношении вакансии ветеринара, которой стали интересоваться на 24% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2022 года»,— пояснил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

Физический труд не в почете

Сергей Коновалов подчеркивает: Кубань — это главная житница России, один из ведущих аграрных регионов страны. При этом нехватка кадров в сельском хозяйстве наблюдается уже давно, а модернизация отрасли, расширение импортозамещения, повышение качества продукции и другие задачи, по словам эксперта, требуют постоянного притока как представителей рабочих аграрных профессий, так и высококвалифицированных специалистов.

«Динамика рынка занятости в АПК Кубани повторяет общероссийские тенденции: есть прирост предложений трудоустройства, отмечается дисбаланс спроса работодателей и предложения со стороны соискателей. Так что компании ведут активную конкуренцию за кадры как внутри отрасли, так и с другими сферами»,— констатирует господин Коновалов.

К примеру, в ООО «Алма Продакшн» испытывают постоянный дефицит IT-специалистов, не хватает специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматике, холодильному оборудованию, защите растений, механизаторов и сезонных рабочих.

Глава компании Дмитрий Бобков связывает кадровый голод в отрасли в первую очередь с низкой рождаемостью в 90-х годах и потерей престижа сельскохозяйственных профессий в последние десятилетия. «Сельское хозяйство для молодежи является незнакомой, сложной и непрестижной сферой деятельности, в которой невозможно получать достойный уровень дохода, а также профессионального и карьерного развития, что в последнее время уже далеко не так»,— говорит Дмитрий Бобков. Он добавляет, что кадровый голод обострился и в связи с проведением СВО на Украине, восстановлением новых территорий и оттоком в эти регионы трудовых мигрантов.

Нехватку сотрудников в отрасли виноградарства и виноделия директор по персоналу ЗАО «Абрау-Дюрсо» Наталья Федорова связывает с сезонностью и высокой конкуренцией за персонал. «Многие технологические операции на виноградниках выполняются вручную, и в сезон сбора урожая мы остро нуждаемся в специалистах»,— говорит Наталья Федорова. В списке наиболее дефицитных для компании профессий на виноградниках — механизаторы и виноградари, а на производстве — операторы производственных линий и лаборанты.

«Мы нанимаем местных рабочих и специалистов, а также приглашаем на сезонные работы сотрудников из других регионов России. Многие из тех, кто приезжал к нам на сезонные работы, остаются в Краснодарском крае. При этом высокая конкуренция на рынке труда диктует свои условия, и, чтобы не допустить текучести персонала, из-за которой может произойти снижение производительности труда, мы активно реализовываем мероприятия по поиску, привлечению и мотивации персонала»,— рассказывает Наталья Федорова.

В ООО «Винодельня Шато Пино» отмечают острую нехватку специалистов рабочих профессий. В частности, водителей, трактористов, электриков, рабочих в цеха розлива, виноградарей. «Наиболее напряженно эта проблема ощутилась в сезон сбора и переработки винограда. Завод вынужден был перестраивать производственные процессы, чтобы, задействовав имеющийся персонал, выходить на плановые мощности переработки и розлива»,— рассказывают в компании. Главной причиной дефицита кадров на предприятии считают нежелание молодежи выбирать для себя рабочую профессию. «Физический труд сегодня не в почете у соискателей»,— констатируют на винодельне.

«Обеспечивать потребности производства опытными и начинающими специалистами с каждым годом становится все труднее. В значительной степени это явление замедляет развитие сельского хозяйства не только в регионе, но и по стране в целом — для открытия новых производственных площадок нужны люди»,— говорит управляющий агробизнесом ГК «Сигма» Любовь Недилько.

Платить стали больше

Вслед за увеличением количества вакансий растут и предлагаемые заработные платы. По данным аналитиков «Авито Работы», в Краснодарском крае за год средний уровень зарплаты по всем профессиям в отрасли вырос на 23% и достиг в третьем квартале 50,5 тыс. руб.

«Однако компании публикуют на платформе и более высокооплачиваемые предложения. Например, вакансия для тракториста-машиниста в Калининском районе предусматривает сдельную оплату 150 тыс. руб. в месяц и работу по обычному графику 5/2. Агроном в должности управляющего семеноводческим предприятием в Красноармейском районе может рассчитывать на 100–150 тыс. руб. в месяц. В Темрюкском районе механизатору виноградника обещают 80–170 тыс. руб. Плюс проживание за счет компании для иногородних специалистов»,— рассказывает Сергей Коновалов.

Дмитрий Бобков отмечает, что основные должности в агрономическом отделе ООО «Алма Продакшн» — агрономы, механизаторы и рабочие сада. «На плечах агрономов лежит организация всего спектра уходных работ в саду, это специалисты с высшим профильным образованием и опытом работы, причем некоторые из них профессиональное развитие получили у нас в компании. Уровень заработной платы находится в промежутке 80–100 тыс. руб.»,— поясняет глава компании.

Всей сельхозтехникой в саду управляют механизаторы, в обязательном порядке имеющие профильное среднее специальное образование или соответствующие удостоверения на управление. Их заработная плата напрямую связана с сезонными работами и колеблется от 45 тыс. руб. в период ремонтных работ до 110 тыс. руб. в высокий сезон, в период уборки.

Рабочие сада выполняют все ручные уходные работы (раскрытие антиградовой сетки, сбор урожая, обрезка деревьев и т. д.). По словам Дмитрия Бобкова, эти сотрудники чаще всего не имеют профильного образования, но высоко ценятся за опыт, накопленный годами работы. От их работы напрямую зависит состояние сада и будущий урожай. Уровень заработной платы на этой позиции около 43 тыс. руб., но в сезон уборки может достигать 65 тыс. руб.

«В целом мы придерживаемся справедливого подхода к формированию структуры оплаты труда, учитываем рыночные условия, сезонные колебания, напряженность труда и вклад каждого сотрудника в общий финансовый результат компании. В компании уже несколько лет действует система мотивации по КПИ, которая объединяет личный вклад сотрудника и общие цели компании»,— рассказывает Дмитрий Бобков.

По словам Любови Недилько, в агрохолдинге «Сигма» стажеры без навыков и опыта официально принимаются на оклад 28–35 тыс. руб. (зависит от наличия опыта и курса обучения). Доход начинающих специалистов в среднем по году варьируется в интервале 70–100 тыс. руб. У ведущих специалистов заработная плата в большинстве случае выше.

Как рассказала Наталья Федорова, величина среднего заработка механизатора в ЗАО «Абрау-Дюрсо» составляет порядка 85 тыс. руб., но в зависимости от производительности может быть и более 100 тыс. руб. Виноградарь в сезон зарабатывает свыше 60 тыс. руб. в месяц.

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Со студенческой скамьи

В ООО «Винодельня Шато Пино» говорят, что требования к соискателям в условиях дефицита кадров в последние годы снизились. «Так как спрос на специалистов растет, а соискателей все меньше, приходится снижать планку требований и по уровню образования, и по опыту работы. Условия же труда или остаются на прежнем уровне, или улучшаются, так как работодатель стремится привлечь сотрудников и заработной платой, и условиями труда, и социальными гарантиями»,— рассказывают на винодельне.

При этом уровень развития рынка требует специалистов высокой квалификации. Дмитрий Бобков отмечает, что сельское хозяйство — высокотехнологичная отрасль. Аграрии все больше используют не только современную технику, но и цифровые технологии, искусственный интеллект, а это, в свою очередь, требует от персонала дополнительных компетенций. «Роль IT-специалистов, программистов несоизмеримо выросла: автоматизированные системы полива, системы учета работ в саду, цифровое зрение, системы учета движения транспорта, высокотехнологичное оборудование для хранения, сортировки и упаковки продукции — все это требует знаний на пересечении агрономии, инженерии и IT»,— поясняет гендиректор садоводческого хозяйства.

В то же время уровень подготовки специалистов в учебных заведениях, по мнению участников рынка, отстает от запросов отрасли. Чтобы нивелировать разрыв, агрокомпании Краснодарского края тесно сотрудничают с вузами, техникумами и колледжами, а также активно участвуют в ярмарках вакансий и взаимодействуют с районным Центром занятости населения.

«Большинство студентов после окончания учебного заведения возвращаются туда, где живут их родители (если предприятия не предоставляют жилья). Поэтому важно набирать потенциальных сотрудников — студентов с территорий присутствия компании»,— рассказывает Наталья Федорова.

Учащиеся и выпускники Кубанского государственного технологического университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Анапского сельскохозяйственного техникума ежегодно проходят производственную и преддипломную практику на производственных площадках ЗАО «Абрау-Дюрсо». «В течение учебного года мы участвуем в образовательном процессе вузов, проводим встречи и мастер-классы со школьниками и студентами, организовываем экскурсии на наши предприятия, предоставляем места для прохождения стажировок и практик, присутствуем на защите выпускных квалификационных работ»,— говорит Наталья Федорова.

Восемь будущих сотрудников компании проходят подготовку в рамках целевого обучения. ЗАО «Абрау-Дюрсо» выплачивает им стипендию, а выпускники, в свою очередь, после окончания вуза должны будут прийти на работу в компанию.

«Мы оцениваем уровень подготовки молодых специалистов как минимально достаточный, так как осознаем свою ответственность работодателя за адаптацию теоретических знаний к полевым условиям. Именно поэтому в период производственной практики мы максимально вовлечены в процесс передачи практических знаний и опыта коллег»,— отмечает Дмитрий Бобков.

Садоводческое хозяйство сотрудничает с Ахтырским, Славянским техникумами и КубГАУ. «Только за 2021/22 год на базе предприятия прошли производственную практику 16 студентов, девять из которых были трудоустроены и получили свой первый производственный опыт»,— рассказывает глава компании.

По мнению участников рынка, благодаря тесному сотрудничеству кубанского бизнеса с учебными заведениями отношение молодежи к сельскохозяйственным профессиям медленно, но меняется. По словам Дмитрия Бобкова, молодые специалисты открывают для себя новые возможности профессионального развития. К примеру, из семи агрономов ООО «Алма Продакшн» пять начинали свой путь в компании со студенческой скамьи. Средний возраст агрономов — 28 лет.

«Кроме того, высокотехнологичное оборудование, которое мы используем, делает нас привлекательными для молодежи инженерных специальностей. Обслуживание, ремонт и наладка систем автоматического управления — повседневная работа службы главного инженера. Система наставничества позволяет строить карьеру от слесаря до инженера»,— поясняет господин Бобков.

В ГК «Сигма» каждое лето на оплачиваемую практику или стажировку берут свыше 20 студентов вузов и ссузов. Более 10 студентов обучаются по целевым программам. «Но, как показывает практика, этого мало. Именно поэтому мы решили расширить горизонты и включились в программу профориентации. Посещение КубГАУ ребятами из станиц Копанской и Новоминской — лишь малая часть нашей работы по привлечению молодежи в аграрный сектор. Но из таких эпизодов и формируется объективное представление о сельском хозяйстве. Что сегодня это не сапоги, грязь и лопата, а компьютер, дроны и метеостанции»,— рассказывает Любовь Недилько.

В этом году агрохолдинг стал партнером федерального проекта «Билет в будущее», в рамках которого уже началось углубленное знакомство более ста кубанских школьников с направлениями сельского хозяйства.

Профориентацию необходимо усилить

Как рассказали в минтруда региона, с целью содействия трудоустройству граждан, в том числе в организации АПК, на рынке труда Краснодарского края реализуется краевая государственная программа «Содействие занятости населения», финансирование мероприятий которой в 2023 году составило 2,3 млрд руб. В рамках программы при содействии ЦЗН за девять месяцев 2023 года трудоустроены 34 тыс. граждан, включая 4,6 тыс. человек — в организации АПК.

«Одной из мер активной политики занятости населения является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) под заявки работодателей. В январе—сентябре 2023 года изъявили желание и приступили к обучению по направлению ЦЗН 4578 безработных граждан, в том числе по профессиям АПК: тракторист — 29 человек, машинист различной специализации — 4, агроном — 1, животновод — 1, оператор по ветеринарной обработке животных — 1, садовод — 1 и др.»,— рассказали в ведомстве.

По мнению Дмитрия Бобкова, для формирования кадрового потенциала аграрной отрасли Кубани необходим постоянный диалог между краевым министерством образования и крупными сельхозпроизводителями. Это позволит постоянно отслеживать реальные потребности в компетенциях будущих специалистов и формировать под этот запрос соответствующие программы обучения. Причем работать надо на опережение. Эксперт подчеркивает, что нужна перспективная программа технологической трансформации, которая бы прогнозировала вектор развития сельскохозяйственной отрасли и будущие потребности в специалистах разных направлений.

Наконец, говорит глава садоводческого хозяйства, нужно радикальное улучшение материальной базы техникумов и вузов, чтобы студенты накапливали реальный практический опыт и могли получать документы на управление техникой.

Наталья Федорова добавляет, что нужно упростить механизм трудовой миграции для граждан стран, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза. Участники рынка сошлись во мнении, что важно активнее популяризировать аграрные специальности в обществе в целом и в учебных заведениях в частности.

Маргарита Синкевич

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