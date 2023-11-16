Агрофирма не вписалась в спецрежим

ООО «Агрофирма “Ариант”» направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Челябинской области по иску к МИФНС №15. Суд признал законным доначисление компании 2,9 млрд руб. налогов. МИФНС и суд считают, что агрофирма предоставляла недостоверные сведения ради сохранения статуса плательщика единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и, соответственно, получения налоговой выгоды. «Ариант» настаивал на том, что взаимоотношения со спорными контрагентами были реальными, а умысла на искажение фактов хоздеятельности не было. Эксперты считают, что шансы агрофирмы добиться изменения решения суда равны нулю.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал, что действия агрофирмы были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Суд признал, что действия агрофирмы были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Решение Арбитражного суда Челябинской области по спору о доначислении налогов между ООО «Агрофирма “Ариант”» и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) России №15 по региону обжаловано истцом. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

Обжалуемое решение было принято 12 октября. Дело рассматривалось в суде с марта этого года. Сначала в материалах дела фигурировала сумма оспариваемых агрофирмой налоговых доначислений 2,9 млрд руб. В итоговом решении размер вырос до 4,9 млрд.

«Мы сохраняем уверенность в своей позиции и веру в правосудие, вследствие чего намерены добиться пересмотра итогов и восстановления справедливости»,— комментировали в пресс-службе агрофирмы «Ариант» решение первой инстанции.

Согласно материалам дела, МИФНС по итогам проверки привлекла компанию за совершение налогового правонарушения к ответственности в виде доначисления налогов за 2017–2018 годы на добавленную стоимость в размере более 1,3 млрд руб. с пенями и на имущество — более 1,5 млрд с пенями и штрафом, а также занижения убытка по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) в размере 310,4 млн, установления убытков по налогу на прибыль более 1,1 млрд руб. и прибыль по нему же в сумме 571,5 млн руб.

В ходе проверки сотрудники МИФНС установили, что агрофирма предоставляла недостоверные сведения ради сохранения статуса плательщика ЕСХН. Этот специальный режим освобождает от уплаты налогов на прибыль и имущество организаций. Для его применения компания должна сохранять долю от реализации произведенной сельхозпродукции не менее 70% в общем доходе. По данным фискального органа, для сохранения спецрежима ООО «Агрофирма “Ариант”» неправомерно учитывала доходы от реализации собственной продукции по договорам комиссии с ООО «ПТК» и двумя индивидуальными предпринимателями, «при отсутствии фактической реализации мясной продукции через комиссионеров».

«Без учета реализации в адрес спорных комиссионеров доля дохода ООО от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции в общем доходе составила долю менее 70%, а потому условия для применения ЕСХН не соблюдены. Обществом создана схема ухода от налогообложения»,— говорится в решении суда.

«Ариант» в обоснование своего иска ссылался на то, что в действиях компании отсутствует умысел на искажение фактов хозяйственной деятельности по договорам комиссии со спорными контрагентами, а продажи мясной продукции подтверждены первичными документами, произведенными расчетами и свидетельскими показаниями.

Суд признал, что действия агрофирмы были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. «Основной целью осуществления спорных сделок для налогоплательщика являлось не получение результатов реальной предпринимательской деятельности, а необоснованное получение налогоплательщиком налоговой выгоды, поскольку спорные сделки не имели разумного объяснения с позиции хозяйственной необходимости»,— говорится в решении суда.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агрофирма “Ариант”» на 100% принадлежит ООО «Группа компаний “Ариант”», которым в равных долях владеют Александр и Елена Кретовы — зять и дочь бизнесмена Александра Аристова. Компания занимается разведением свиней и производством мясной продукции в Челябинской области в составе одноименного холдинга. Агрофирме принадлежат 11 свинокомплексов, три комбикормовых завода, элеваторы, а также сеть фирменных магазинов на территории региона. Группа компаний «Ариант» также включает челябинского производителя безалкогольных напитков ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», винодельню «Кубань-Вино» и краснодарское АО «Агрофирма “Южная”». ООО «Агрофирма “Ариант”» в 2022 году получило выручку 17,2 млрд руб. чистый убыток — 1,2 млрд. Годом ранее была чистая прибыль 161 млн и выручка 16,6 млрд руб.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин считает, что «Ариант» вряд ли добьется пересмотра решения в апелляции. «Сложно не согласиться с тем, что налоговый орган в данном случае выявил достаточную совокупность доказательств, опровергающих реальность реализации мясной продукции в адрес спорных контрагентов. Эти доказательства системны и взаимосвязаны, более чем убедительны. Спорные “комиссионеры” очевидно не вели и не могли вести реальной деятельности, у них отсутствовали работники, транспорт, места хранения продукции, более того, покупатели мясной продукции не подтвердили факт сотрудничества с ними, а ветеринарные сопроводительные документы по “реализации” мясной продукции этими лицами содержат недостоверную информацию. Налоговый орган сформулировал и документально обосновал целых 28 доводов, исключающих реальность реализации мясной продукции этими контрагентами. Все это, с учетом доказанной подконтрольности “комиссионеров” самому ООО, на наш взгляд, сводит шансы налогоплательщика на какое-либо изменение решения арбитражного суда фактически к нулю»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова