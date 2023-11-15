«ВкусВилл» запустил распределительный центр под Казанью

Продуктовая сеть «ВкусВилл» открыла распределительный центр в Татарстане — в селе Малые Кабаны под Казанью, сообщили «Ъ-Казань» в компании.

Площадь склада составляет 3 тыс. кв. м. Он имеет зоны отгрузки и хранения для категорий «фреш» и «ультрафреш», склад долгосрочной продукции и зону глубокой заморозки.

Распределительный центр обслуживает 37 торговых точек в Казани и Набережных Челнах, а также в Ульяновске, Самаре, Тольятти, Перми, Набережных Челнах, Уфе, Екатеринбурге, Оренбурге, Челябинске, Ижевске, Сызрани, Йошкар-Оле, Кирове, Чебоксарах и Новочебоксарске.

Поставщиками распределительного центра (РЦ) являются более 600 производителей, 11 из которых — локальные поставщики. Кроме того, на этапе «заведения» товаров находятся 20 местных поставщиков. За октябрь РЦ обработал около 750 тыс. упаковок.

Как пояснили «Ъ-Казань» в компании, ранее отгрузки в Казань «ВкусВилл» осуществлял с распределительного центра в Домодедово, в Московской области.

Помимо нового распределительного центра в Казани, «ВкусВилл» имеет РЦ «Вешки» площадью 108 тыс. кв. м в Домодедово, 109 тыс. кв. м в Московской области, а также РЦ «Шушары», 57 тыс. кв. м в Санкт-Петербурге и РЦ «Ростов» площадью 3 тыс. кв. м в Ростове-на-Дону.

«ВкусВилл» позиционирует себя как бренд полезных продуктов для здорового питания, сеть магазинов и сервис бесплатной доставки. Основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. Ранее работал под брендом «Избенка».

По состоянию на ноябрь 2023 года в сети работали 1,5 тыс. магазинов и 135 дарксторов в 151 городах России. Доля компании на рынке E-Grocery — 18%.

Полина Петрова "Ъ-Казань"