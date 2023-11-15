Группа «Продовольствие» намерена обратиться в суд для признания дочки Goldman Group банкротом

ООО «Группа Продовольствие» намерена подать заявление в арбитражный суд Красноярского края о признании «дочки» Goldman Group - ООО «АгроЭлита» банкротом из-за задолженности за поставку зерновых культур, следует из данных портала Федресурс.

В декабре прошлого года ООО «Группа Продовольствие» обратилась в суд с требованием взыскать 84,3 млн руб. с «АгроЭлита». В апреле текущего года требования были частично удовлетворены – суд обязал ответчика выплатить 59 млн руб., однако обе стороны, не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы. Представители ООО «Группа Продовольствие» указали на необоснованное снижение неустойки, ответчик в свою очередь заявил о несогласии с выводами суда об обязанностях компании по договору и неверном выводе о просрочке поставки зерна. При рассмотрении апелляции 10 августа суд постановил снизить сумму взыскания с 59 млн руб. до 55,2 млн руб.

«Группа Продовольствие», как указывается на сайте компании, занимается поставками сахара, зерна и круп в во все регионы России. Также компания экспортирует продукцию в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию и другие страны. В структуру входят два элеваторных комплекса: Ачинский зерноперерабатывающий комбинат в Красноярском крае и Михайловский зерноперерабатывающий комплекс на юге Алтайского края. С 2020 года компания развивает логистическое направление.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «АгроЭлита» зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур. Уставной капитал – более 215 млн руб. С сентября 2019 года управляющий компанией является Goldman Group.

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Александр Киселев