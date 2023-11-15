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Коммерсантъ FM
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Гидрометцентр прогнозирует волну холода в трех регионах в ближайшие дни

На Чукотке и в Камчатском крае в ближайшие несколько дней прогнозируют морозы до –32–34°С, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аномально холодная погода также ожидается в Мурманской области.

Он уточнил, что во всех трех регионах температура будет значительно ниже климатический нормы. В Мурманской области с 15 по 19 ноября будут морозы до –15–18°C, на Чукотке до –32–34°C, в Камчатском крае до –28–32°C, рассказал господин Вильфанд.

Он отметил, что ситуацию в этих регионах можно назвать «волной холода». «Достаточно длительный период температура будет ниже нормы на 7 и более градусов, это вполне можно считать волной холода, пусть пока и в ноябрьском исполнении»,— добавил научный руководитель Гидрометцентра.

В столичном регионе погода также «начнет заметно меняться», сообщил Роман Вильфанд. Он рассказал, что во второй половине недели прогнозируются морозы до –4–6°C днем и –5–9°C ночью. В выходные дни температурный фон на 2–2,5 градуса ниже нормы — ночью ожидается до –4...–9°C, днем до –1...–6°C.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 15 ноября, в столице ожидается 2–4°C (в Подмосковье — от 4°C до –1°C), облачно с прояснениями, небольшие осадки. 16 ноября в столице температура опустится до 0–2°C (по области 3...–2°C), возможен мокрый снег, местами гололедица.

Лаура Кеффер

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