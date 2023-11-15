Дворкович Аркадий Владимирович

Родился 26 марта 1972 года в Москве. Окончил экономический факультет МГУ (1994), Российскую экономическую школу (1994), Университет Дьюка в США (1997).

С 1994 года входил, а с 1997 года возглавлял экономическую экспертную группу Минфина. В 2000 году был экспертом Центра стратегических разработок. С августа 2000 года — советник министра экономического развития и торговли Германа Грефа, с марта 2001 года — замминистра. С 2004 года — начальник экспертного управления президента Владимира Путина. В 2008 году стал помощником президента Дмитрия Медведева и шерпой в G8. Входил в руководство АИЖК, ВТБ, Сбербанка, «Транснефти». В 2010–2014 годах — председатель наблюдательного совета Российской шахматной федерации. С 21 мая 2012 года по 18 мая 2018 года — вице-премьер. С сентября 2018 по март 2022 года — председатель фонда «Сколково», также был членом совета директоров ОАО РЖД. 3 октября 2018 года возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE).