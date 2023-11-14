Главные новости за 14 ноября. Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Воронежский областной суд ужесточил приговор дочери экс-главы Новоусманского района Владимира Чернышова Любови Овчинниковой за хищение земли. Вместо пяти лет колонии общего режима с девятилетней отсрочкой до исполнения 14 лет ее ребенку она получила шесть лет колонии общего режима без отсрочки.

После пожара 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе возбудили дело о теракте. Утром 14 ноября на предприятии снова было возгорание.

Дочь заместителя генпрокурора РФ Николая Шишкина Мария Зацепина возглавила правовое управление правительства Воронежской области. На этом посту она сменила Светлану Бекетову.

В Курской области до конца января запретят использование пиротехники. Решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей.

В липецком филиале «Квадры» впервые за десять лет сменился директор. Вместо Алексея Курило руководит Алексей Бунеев.

Дебиторскую задолженность бывшего воронежского дилера Volkswagen ООО «Гаус» продали за 567 тысяч рублей. Сумма долгов составляет 1,4 млрд.

«Дом.РФ» выставил на повторные торги землю и здания в тамбовском Мичуринске. За 5,3 млн рублей продаются участок на 0,27 га и пять строений общей площадью 626,4 кв. м.