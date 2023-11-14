В липецком филиале «Квадры» впервые за десять лет сменился директор

Алексей Курило уволился с поста управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация», который занимал последние десять лет. Согласно информации на сайте подразделения, в статусе исполняющего обязанности эту должность занимает Алексей Бунеев.

Последнее упоминание господина Курило как управляющего директора в группе филиала в соцсети «ВКонтакте» было 26 октября. В публикации говорилось, что он принял участие в совещании с мэром Евгенией Уваркиной «по вопросам вхождения в отопительный сезон».

Алексей Бунеев окончил Липецкий политехнический институт (впоследствии переименован в Липецкий государственный технический университет) по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и Орловскую региональную академию госслужбы (ныне — Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС) по специальности «Финансы и кредит». Работает в теплоэнергетике с 1995 года. С 2004 по 2011 годы занимал руководящие должности в органах власти и на крупных предприятиях топливно-энергетического комплекса. С 2011 года руководил отделом по экономике и финансам липецкого филиала «Квадры». Алексею Курило 57 лет. Он родился в городе Пугачеве Саратовской области, окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина по специальности «Инженер-теплоэнергетик». В 1989–1995 годах работал инженером, начальником отделения, замначальника цеха Данковского химзавода. В 1995–1998 годах руководил химическим цехом Липецкой ТЭЦ-2 ОАО «Липецкэнерго», в 2004–2005 годах — отделом энергетики и энергоснабжения ЗАО «Минерально-химическая компания "Еврохим"». Затем четыре года работал главным инженером, техническим директором Липецкой ТЭЦ-2, входившей в восточный филиал компании «Квадра». С 2009 по 2011 годы возглавлял курское подразделение компании. В 2011–2012 годах был директором по эксплуатации в головном офисе «Квадры», в январе 2013 года стал первым замдиректора восточного филиала «Квадры», в мае 2014 года — директором. Впоследствии подразделение было преобразовано в «Липецкую генерацию», которая продолжает выполнять функции филиала энергетической компании.

Пресс-служба компании не комментировала кадровые перестановки.

О том, почему прокуратура была недовольна работой «Квадры» в Липецкой области,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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