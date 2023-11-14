Дебиторку бывшего воронежского дилера Volkswagen продали за 567 тысяч рублей

Воронежский индивидуальный предприниматель Людмила Неповинных купила с торгов дебиторскую задолженность бывшего воронежского дилера Volkswagen ООО «Гаус» за 567 тыс. руб. Это следует из документации.

Торги проводились посредством публичного предложения. Заявку на них подала тольно Людмила Неповинных. По данным Kartoteka.ru, она занимается аренда и управлением недвижимостью. Компаний на госпожу Неповинных не зарегистрировано, фирмы она также не возглавляет.

Начальная цена составляла 1,2 млрд руб. В перечне дебиторов «Гауса» восемь физлиц и ООО «Гаус консалтинг». Общая сумма составляет 1,4 млрд руб. Наибольшая дебиторка приходится на владельца бывшего дилера Михаила Швыдченко — 1,3 млрд руб.

Изначально дебиторскую задолженность хотели продать за 1,4 млрд, однако на эти торги заявок не поступило.

О финансовых проблемах «Гауса» стало известно в конце 2018 года. Тогда клиенты заявляли, что им якобы задерживали выдачу уже оплаченных машин и не возвращали деньги. В 2019 году было инициировано банкротство «Гауса», а затем и его владельца Михаила Швыдченко. Осенью 2020 года обанкротилась компания, зимой — ее владелец. Долги «Гауса» составили около 570 млн руб., Михаила Швыдченко — 281 млн.

Сам господин Швыдченко является фигурантом двух уголовных дел, связанных с деятельностью бывшего дилера. В июне до суда дошло дело о присвоениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В октябре суд вернул его прокуратуре, так как в протоколе ознакомления с материалами нет подписи обвиняемого.

Подробнее о проблемах «Гауса» и появлении новых дилеров читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Volkswagen сообразил на троих».

Александр Прытков

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