«Дом.РФ» снова продает землю и здания в тамбовском Мичуринске за 5,3 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ» выставил на повторные торги участок с пятью зданиями в тамбовском райцентре Мичуринск. Это следует из опубликованного компанией сообщения.

Как и ранее, за 5,3 млн руб. компания продает 0,27 га в центре города на улице Интернациональной, 52 с пятью зданиями общей площадью 626,4 кв. м.

Итоги первых торгов были подведены в конце октября. Заявку подал только липецкий индивидуальный предприниматель Андрей Манюхин, который затем отозвал документы.

Александр Прытков

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