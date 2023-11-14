В Курской области до конца января запретят использование пиротехники

На заседании оперштаба Курской области было прянято решение запретить использование пиротехники в регионе с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024-го. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона объяснил такое решение «необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян». Он также выразил уверенность, что жители региона отнесутся к ограничениям с пониманием и «ответственно подойдут» к их соблюдению, особенно в период праздничных и выходных дней. Это будет контролироваться органами местного самоуправления и федеральными структурами.

Ранее аналогичный запрет был введен в Белгородской области. В Липецкой области ограничение на использование пиротехники действует без временных рамок, в Орловской его вводят на время массовых мероприятий.

Какие обеспечивалась безопасность жителей макрорегиона во время последних новогодних праздников — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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