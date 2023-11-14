Дочь зама генпрокурора РФ стала главным юристом воронежского правительства

Мария Зацепина назначена на должность руководителя правового управления правительства Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Госпожа Зацепина — дочь бывшего прокурора Воронежской области Николая Шишкина (в 2006-2019 годах), который с 2019 года работает заместителем генпрокурора РФ. Также она является женой экс-главы областного департамента (сейчас преобразовано в министерство) ЖКХ и энергетики Максима Зацепина. Он оставил эту должность в конце июля, по данным «Ъ-Черноземье», для перехода на работу в «Россети».

Мария Зацепина родилась в 1987 году. В 2009 году окончила юрфак Воронежского госуниверситета, защитила кандидатскую диссертацию. С 2009 по 2012 годы работала в прокуратуре региона, с 2013 по 2020 годы — в генпрокуратуре РФ. В 2020 году возглавила гражданско-судебный отдел прокуратуры Воронежской области.

До этого правым управлением руководила Светлана Бекетова. Она стала главным юристом облправительства после гибели своего предшественника Андрея Шеина от коронавируса. Он в свою очередь сменил на этом посту Валерия Карташова, ушедшего на пенсию после 25 лет руководства ведомством.

Алина Морозова

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