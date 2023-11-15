За «Санкт-Петербургом» не занимать

Банк «Санкт-Петербург», пытавшийся стать крупным кредитором фармдистрибутора «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля, теряет этот статус. Арбитражный суд решил, что банк может получить свои средства только после удовлетворения требования всех кредиторов, включенных в реестр. Суд также признал аффилированность «Биотэка» с банком и отметил, что дистрибутор, уже будучи в предбанкротном состоянии, направлял значительные суммы на выплату дивидендов и премий, покупку антиквариата и частные перелеты бизнес-джетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы 7 ноября решил, что банк «Санкт-Петербург» получит средства, взыскиваемые с банкротящегося фармдистрибутора «Биотэк», после удовлетворения требований всех кредиторов, включенных в реестр, говорится в материалах суда. Кроме того, суд снизил сумму требований банка с 396 млн руб. до 103,3 млн руб. В банке «Санкт-Петербург» заявили о своем несогласии с решением суда и будут его обжаловать. Временный управляющий фармдистрибутором «Биотэк» Анна Дмитриченко на запрос “Ъ” не ответила.

Решение суда означает, что шансы банка на реальное взыскание долга «существенно понижаются», считает советник Orchards Вадим Бородкин. «Шансы банка призрачны»,— соглашается юрист банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Роман Амбарцумов. Кроме того, банк не сможет в отличие от других конкурсных кредиторов голосовать на собраниях, претендовать на погашение за счет привлеченных к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, добавляет господин Бородкин. Имущество, бывшее в залоге у банка, будет включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, добавляет господин Амбарцумов. В банке не прокомментировали, что выступило предметом залогов, но из определения суда следует, что речь идет о недвижимости.

«Биотэк», по данным DSM Group, по итогам 2020 года занимал десятое место в рейтинге фармдистрибуторов РФ, реализовав продукции на 41,1 млрд руб. Но в марте 2021 года основатель компании и экс-сенатор Борис Шпигель и его жена Евгения, фактический владелец компании, были задержаны по делу о передаче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Уже по итогам 2022 года компания получила убыток в 1,6 млрд руб. В ноябре 2022 года иск о банкротстве «Биотэка» подал поставщик лекарств «Эллара». Банк «Санкт-Петербург» был одним из первых заявителей на включение в банкротство. В марте 2023 года в «Биотэке» введено наблюдение.

В случае включения в реестр банк «Санкт-Петербург» мог стать одним из крупнейших кредиторов «Биотэка», следует из документов суда. На этот статус также претендуют «Промомед», включенный в реестр с требованием 418,2 млн руб., и «Фармстандарт», чье заявление на 613,4 млн руб. еще рассматривается. В «Промомеде» сообщили “Ъ”, что задолженность возникла по договорам поставки и эти обязательства не обременены залогом. В «Фармстандарте» на запрос “Ъ” не ответили.

«Фармстандарт» и «Промомед» вместе с временным управляющим настаивали на аффилированности «Санкт-Петербурга» и «Биотэка», так как предправления банка Александр Савельев и экс-президент фармдистрибутора Вадим Семенов могут быть связаны через цепочку юрлиц.

Банк выдал структурам «Биотэка» кредиты в мае 2020 года, но договоры залога были оформлены в 2021 году. Но уже тогда «Биотэк» находился «в состоянии имущественного кризиса» и банк знал об этом, говорится в определении суда. Так, в 2020–2021 годах «Биотэк» потратил со счетов в «Санкт-Петербурге» почти 692 млн руб. на выплату дивидендов и премий, 107 млн руб.— на покупку антикварных книг и изделий из серебра, 19,5 млн руб.— на частные перелеты бизнес-джетом, 11,5 млн руб.— на беспроцентный заем главному бухгалтеру, следует из материалов суда.

Впрочем, по мнению Вадима Бородкина, решение об аффилированности «вызывает ряд вопросов» с точки зрения доказательств, поэтому у банка есть шансы оспорить это решение в апелляции. В противном случае, добавляет Роман Амбарцумов, это создаст для банка еще и риски привлечения к субсидиарной ответственности по долгам «Биотэка».

Полина Гриценко, Анна Занина