Братская ревность привела к резне

В одной из квартир в Екатеринбурге обнаружены тела матери и дочери с ножевыми ранениями. В убийстве подозревается школьник — знакомый девушки. Свою вину он признал. По предварительной версии, мотивом для преступления стала ревность к старшему брату.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в преступлении подросток признал свою вину

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Подозреваемый в преступлении подросток признал свою вину

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Резонансное убийство школьницы и ее матери в одной из квартир дома на Билимбаевской улице произошло в ночь на 14 ноября. «Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции №10 Железнодорожного района 14 ноября около 00:30. При проверке информации сотрудники полиции, прибывшие на указанный адрес, обнаружили тела погибших. Подозреваемым является молодой человек 2007 года рождения»,— рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

По данным городского портала Е1.ru, предполагаемый убийца, 16-летний ученик школы №149, вечером 13 ноября пришел в гости к знакомой 14-летней девушке, ученице восьмого класса из другой школы. По предварительной версии, между ними произошел конфликт, в ходе которого подросток трижды ударил ее ножом в спину и шею. Девушка скончалась на месте. Затем он дождался ее мать с работы и нанес ей несколько ножевых ранений, после которых она скончалась. Подросток взял банковскую карту убитой и, по разным данным, снял с нее 20–40 тыс. руб. Затем школьник пошел на прогулку со своим приятелем, которому рассказал о случившемся. Тот рассказал все старшему брату подозреваемого, который обратился в полицию.

«Сыщики уголовного розыска территориального отдела полиции оперативно установили как личности потерпевших, так и личность подозреваемого»,— сообщили в полиции.

Школьник был задержан, с ним проводятся следственные действия. Вину он признал.

Следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). «В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому и об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу»,— отметили в СКР. Раскрывать подробности уголовного дела органы следствия пока не стали.

Как сообщил Е1.ru, школьник жил не с родителями, а со своим 27-летним старшим братом. По словам его одноклассников, он часто пропускал уроки в школе. При этом он оставался ночевать у убитой восьмиклассницы, хотя ее мать была против, но выгнать его не могла. Не исключено, что он употреблял наркотики.

По данным Telegram-канала UralMash, подросток совершил убийство из ревности к своему старшему брату. В тот вечер он увидел родственника в гостях у девушки, куда тот пришел узнать, с кем общается школьник.

После случившегося в школе №149 усилили пропускной режим.

Мария Шараева