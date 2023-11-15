«Работа над ошибками сделана»

После выступления губернатора Евгения Куйвашева депутаты законодательного собрания Свердловской области утвердили в первом чтении дефицитный бюджет на 2024 год. Его доходы предполагаются в размере 407,6 млрд руб., расходы — 423 млрд руб. По традиции против принятия законопроекта проголосовала фракция КПРФ. С 16 ноября начинаются согласительные процедуры, в ходе которых законопроект будет скорректирован. Окончательно принять областной бюджет планируется в декабре.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал депутатам о позитивной экономической динамике

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал депутатам о позитивной экономической динамике

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В начале заседания заксобрания Свердловской области перед депутатами с бюджетным посланием выступил губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона отметил рост промышленного производства, обрабатывающей промышленности и объем инвестиций в регион. «Позитивная экономическая динамика влияет и на рост заработной платы свердловчан — за восемь месяцев заработная плата в среднем составила более 61 тыс. руб. Это на 16% больше по сравнению с прошлым годом»,— подчеркнул губернатор.

Особое внимание Евгений Куйвашев обратил на сферу строительства. «С 2021 года ежегодные объемы вводимого жилья приближены к отметке 3 млн кв. м. Рассчитываем в этом году превысить эту планку»,— заявил о планах губернатор.

В планах областных властей в 2024 году построить и отремонтировать 200 км региональных дорог. Губернатор отметил, что в 2024 году начнутся работы по увеличению дорожных полос и реконструкции транспортных развязок участка северного полукольца ЕКАД. По его словам, власти региона «сосредоточили усилия на реконструкции» Пермского тракта и работы по модернизации трассы в направлении Тюмени в рамках проекта федеральной трассы М-12 «Восток», по которой в 2024 году планируется запустить движение от Казани до Екатеринбурга.

После завершения доклада Евгения Куйвашева и аплодисментов председатель заксобрания Людмила Бабушкина уточнила у губернатора, будет ли он отвечать на вопросы.

«Раз я пришел, надо отвечать»,— сказал Евгений Куйвашев. За 26 минут господин Куйвашев ответил 14 депутатам. Основные вопросы касались пожароопасной ситуации в регионе и влияния роста ключевой ставки на область.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Сергей Никонов спросил у губернатора, какие меры будут применены в 2024 году, чтобы избежать пожароопасной ситуации в регионе. Господин Куйвашев признал, что динамика лесных пожаров «год от года не сокращается». Он отметил, что в 2024 году будет увеличено финансирование работы лесоохраны, и пообещал строительство пожарных депо в малых населенных пунктах. «Работа над ошибками сделана, особенности этого особого противопожарного периода будут учтены»,— сказал губернатор. Евгений Куйвашев добавил, что нужно «увеличивать меры и ответственность за нахождение в лесу в неположенное время».

Первый вице-спикер законодательного собрания Аркадий Чернецкий рассказал губернатору о риске сворачивания ипотеки из-за роста ключевой ставки и предупредил, что льготная ипотека будет «гарантированно сворачиваться». «Для Свердловской области, которая достигла больших успехов в жилищном строительстве, это будет очень тяжелый удар»,— отметил господин Чернецкий. Вице-спикер призвал губернатора создать рабочую группу в правительстве, которая подготовит план мероприятий и сделает акцент на развитии арендного строительства.

Евгений Куйвашев согласился, что «перспективы развития строительной отрасли при такой ключевой ставке (15% на 14 ноября.— «Ъ-Урал») не самые простые», и принял предложение создать рабочую группу.

После ответа на все вопросы спикер Людмила Бабушкина поблагодарила Евгения Куйвашева за выступление и передала слово министру финансов региона Александру Старкову, который представил проект бюджета.

Его доклад по традиции не понравился коммунистам — как и в прошлые годы, КПРФ выступила против законопроекта. Как пояснил руководитель фракции Александр Ивачев, рост бюджетных расходов в сравнении с 2023 годом по многим направлениям социальной сферы меньше ожидаемой инфляции.

Коммуниста не устроило, что власти региона делают упор на тушение лесных пожаров, а не на их профилактику. По словам Александра Ивачева, на лесное хозяйство в 2024 году планируют выделить на 4% меньше средств, чем в 2023 году. «В текущем году мы потратили из резервного фонда 2 млрд руб. на ликвидацию последствий этих пожаров. Может, лучше вложиться в их предотвращение и наведение порядка?» — предложил он. Александр Ивачев призвал отказаться от финансирования проектов «крупного бизнеса» и направить средства на поддержку малого и среднего предпринимательства.

В результате за принятие документа в первом чтении проголосовали 38 из 45 присутствовавших депутатов. С четверга, 16 ноября, начнется работа по подготовке бюджета региона ко второму и третьему чтениям. В работе согласительной комиссии примут участие руководители областных министерств, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Окончательно принять закон о бюджете региона планируют в декабре.

Василий Алексеев