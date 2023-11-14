Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин

Сооснователь рок-группы «Алиса» и ее бывший гитарист Андрей Шаталин умер 13 ноября в возрасте 63 лет, сообщило официальное сообщество группы во «ВКонтакте». Причина смерти не уточняется.

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Фото: @lizaalert_piter Андрей Шаталин

Фото: @lizaalert_piter

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на представителей музыканта сообщает, что причиной смерти стала затянувшаяся болезнь.

Андрей Шаталин родился 6 ноября 1960 года в Красноярске. В 1981 году он вместе со студентами Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, в котором обучался сам, основал группу «Демокритов колодец», играл в ней на гитаре и клавишах. Стал одним из основателей «Алисы» вместе со Святославом Задерием и Павлом Кондратенко в 1983 году. Покинул группу в 2003 году. После ухода из «Алисы» стал заниматься электронной музыкой. В 2007 году вышел его сольный альбом «8 мелодий для электрического пианино».

Эрдни Кагалтынов