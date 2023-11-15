Александру Дубровскому финансово нездоровится

Арбитражный суд Челябинской области признал Александра Дубровского банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника. С января 2022 года в отношении магнитогорского предпринимателя и сына бывшего губернатора Бориса Дубровского проводилась процедура реструктуризации долгов, но ряд кредиторов ее оспорил. Сам должник возражал против реализации имущества, настаивая на продолжении финансового оздоровления, предложив новый план. Эксперты отмечают, что с учетом предъявленных требований на сумму более 900 млн руб. шансы оспорить решение суда у господина Дубровского минимальны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве бизнесмена Александра Дубровского, сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, принято решение о введении процедуры реализации имущества должника. Информация о принятом судебном акте опубликована в картотеке арбитражных дел 14 ноября.

В материалах Арбитражного суда Челябинской области говорится, что принято «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества».

С января 2022 года в отношении Александра Дубровского, самостоятельно попросившего суд признать себя банкротом из-за долга 274 млн руб., проводилась процедура реструктуризации долгов. На момент утверждения судом плана погашения задолженности в марте 2023 года в реестр кредиторов были включены требования четырех организаций на общую сумму около 23 млн руб. План предусматривал четыре платежа, последний из которых и самый крупный, почти 11 млн руб., Александр Дубровский должен был внести не позднее 11 марта 2024 года.

Два кредитора — ООО «Кредендо — Ингосстрах кредитное страхование» и АО «ЕВРАЗ маркет» — выступали против реструктуризации, настаивая на процедуре реализации имущества должника. Они обжаловали решение первой инстанции. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу не удовлетворил. Но Арбитражный суд Уральского округа отменил план реструктуризации и направил материалы на новое рассмотрение первой инстанции. Одним из оснований для этого стало заявление о привлечении Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам АО «Производственное объединение “Монтажник”» на сумму 930 млн руб. Кассация признала, что, хотя требование должнику было предъявлено в июне этого года, план должен был учитывать потенциального кредитора. Пока вопрос включения этой задолженности в реестр требований господина Дубровского приостановлен до решения по заявлению в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник».

Арбитражный управляющий Павел Стешенцев рассказал «Ъ-Южный Урал», что сам Александр Дубровский возражал против введения процедуры реализации имущества и представил новый план реструктуризации долга, но суд его не принял. «Кредиторы возражали, потому что один план уже был и со стороны должника он должным образом не исполнялся, были попытки, но особого рвения не было. Кредиторы решили, что лучше все мероприятия проводить в рамках процедуры реализации имущества, где будет больше полномочий у управляющего и больший контроль за процессом»,— сообщил Павел Стешенцев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмен является директором и совладельцем пяти компаний, все они зарегистрированы в Челябинской области. Господин Дубровский руководит ООО «Галерея камня», где ему принадлежат 75% в уставном капитале. Предприниматель полностью владеет компаниями «Челябстройкомплект» (до ноября 2014 года принадлежала Борису Дубровскому) и «Песчано-гравийный карьер», 51% в Магнитогорской строительной компании и 76% — в ООО «Управляющая компания “Станичная”». В начале ноября суд признал «Челябстройкомплект» банкротом.

По мнению управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, оспорить решение о введении реализации имущества Александру Дубровскому будет сложно. «Основанием для отмены плана реструктуризации кассацией были выявленные факты наличия не включенных в реестр требований иных кредиторов, а также потенциальная субсидиарная ответственность. Если имеющийся у гражданина доход не позволяет с разумной долей вероятности предполагать возможность погашения имеющейся задолженности на условиях ее отсрочки, отсутствие возможности погасить долг в течение непродолжительного периода, то доводы должника о наличии возможности восстановления его платежеспособности и преждевременности введения реализации имущества, наличие имущества, стоимость которого покрывает все требования кредиторов, а также о погашении на данный момент всех заявленных в реестр требований, документально должны быть подтверждены. Таким образом, с учетом обстоятельств дела и потенциальной миллиардной задолженности, по жалобе Дубровского вряд ли можно рассчитывать на успех»,— говорит эксперт.

Юлия Гарипова